РУСЛАН ТАРБА НАЗНАЧЕН ВОЕННЫМ ПРОКУРОРОМ АБХАЗИИ

Генпрокурор Адгур Агрба представил сегодня коллективу Военной прокуратуры Руслана Тарба. До нового назначения он занимал должность заместителя военного прокурора. Новый прокурор в ближайшие дни представит генпрокурору кандидатуру на вакантное место заместителя военного прокурора.

Руслан Борисович Тарба родился 15 января 1975 года в г. Ткварчал.

В 1992 году окончил среднюю школу с. Джгерда Очамчырского района. В том же году поступил и в 1998 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «юриспруденция».



С 1998 по 1999 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.



В органах прокуратуры с 1999 года, занимал различные должности - от следователя до помощника Военного прокурора.

19 мая 2016 года приказом Генпрокурора назначен на должность заместителя военного прокурора.

За период службы неоднократно поощрялся: награжден медалями Министерства обороны за «Военную доблесть», «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, «За освобождение Кодора».



Женат, отец 2 детей.