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Абхазия Информ

РУСЛАН ТАРБА НАЗНАЧЕН ВОЕННЫМ ПРОКУРОРОМ АБХАЗИИ

Новости Среда, 25 декабря 2019 15:10
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РУСЛАН ТАРБА НАЗНАЧЕН ВОЕННЫМ ПРОКУРОРОМ АБХАЗИИ

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Полковник юстиции Руслан Тарба назначен военным прокурором Абхазии,  сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Генпрокурор  Адгур Агрба представил сегодня коллективу Военной прокуратуры Руслана Тарба. До нового  назначения он занимал должность заместителя военного прокурора. Новый прокурор в ближайшие дни представит генпрокурору кандидатуру на вакантное место заместителя военного прокурора.

Руслан Борисович Тарба  родился 15 января 1975 года в г. Ткварчал.

В 1992 году окончил среднюю школу с. Джгерда Очамчырского района. В том же году поступил и в 1998 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «юриспруденция».

С 1998 по 1999 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.

В органах прокуратуры с 1999 года, занимал различные должности  - от следователя до помощника Военного прокурора.

19 мая 2016 года приказом Генпрокурора назначен на должность заместителя военного прокурора.

За период службы неоднократно поощрялся: награжден медалями Министерства обороны за «Военную доблесть», «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени, «За освобождение Кодора».

Женат, отец 2 детей.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2019 17:02
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