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Абхазия Информ

ХАДЖИМБА ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО КОНЦА I КВАРТАЛА 2020 ГОДА РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Новости Среда, 25 декабря 2019 16:16
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ХАДЖИМБА ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО КОНЦА I КВАРТАЛА 2020 ГОДА РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании Хаджимба поручил Правительству до конца первого квартала 2020 года разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов, рассчитанный на два года.

В программе предполагается предусмотреть материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенно-логистических терминалов.

Президент отметил, что «создание современных материально-технических условий необходимо для повышения качества работы таможенных органов, улучшения качества таможенного оформления и досмотра».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2019 16:20

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