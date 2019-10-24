ХАДЖИМБА ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО КОНЦА I КВАРТАЛА 2020 ГОДА РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании Хаджимба поручил Правительству до конца первого квартала 2020 года разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов, рассчитанный на два года.
В программе предполагается предусмотреть материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенно-логистических терминалов.
Президент отметил, что «создание современных материально-технических условий необходимо для повышения качества работы таможенных органов, улучшения качества таможенного оформления и досмотра».
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