ХАДЖИМБА ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО КОНЦА I КВАРТАЛА 2020 ГОДА РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании Хаджимба поручил Правительству до конца первого квартала 2020 года разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов, рассчитанный на два года.