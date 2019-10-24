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Абхазия Информ

УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ГРАЖДАН АБХАЗИЯ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ

Новости Среда, 25 декабря 2019 17:29
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УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ГРАЖДАН АБХАЗИЯ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. В среду 25 декабря состоялось заседание Кабинета министров. Члены правительства рассмотрели 36 вопросов повестки дня, в том числке 12 кадровых.

Как сообщает пренсс-служба Кабинета министров,  установлены  ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров - граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства.

Доплаты к пенсиям составят:

  • пенсионерам по возрасту - 1 000 рублей;
  • пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет - 1 000 рублей;
  • пенсионерам, имеющим почетные звания «народный...», «заслуженный работник...» – 500 рублей;
  • пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам) - 500 рублей;
  • лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) - 700 рублей;
  • круглым сиротам - 1 000 рублей;
  • Инвалидам труда (I, II, III групп) - 1 000 рублей;
  • инвалидам с детства (в возрасте до 16 лет, I и II групп) - 500 рублей;
  • пенсионерам, получающим социальные пенсии (по возрасту и по инвалидности) - 850 рублей.

Кабинет министров утвердил Положения Министерства просвещения, Министерства здравоохранения и социального обеспечения, Министерства культуры, Государственного комитета по статистике, Государственного комитета по курортам и туризму, Государственного комитета по сельскому хозяйству, Государственного управления по энергетике, транспорту и связи, в которых названия учреждений приведены в соответствие с наименованиями центральных органов государственного управления в структуре Кабинета Министров Республики Абхазия, утверждённой указом Президента от 28 октября.

На заседании правительства одобрены предельная численность работников и размер ассигнований на 2020 год аппаратов Министерства здравоохранения и социального обеспечения, Министерства просвещения, Государственного комитета по курортам и туризму, Государственного управления лесного хозяйства, Государственного управления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Утверждены лесосечный фонд и план лесовосстановительных и лесохозяйственных работ в лесах Республики Абхазия на 2020 год. Лесосечный фонд ликвидной древесины на 2020 год в общем объеме составит 33 041 м3, что на 1000 м3 меньше установленных пределов текущего года.

Приняты постановления «О порядке выплат компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях» и «О нормах положенности автотранспортных средств».

Суммы денежных средств, выплачиваемых в качестве компенсации за использования личного автотранспорта в служебных целях, составят 2 400 и 3000 рублей в месяц в зависимости от объёма двигателя.

Члены Правительства проголосовали за ликвидацию Республиканского унитарного предприятия «Абхазвино».

Распоряжениями Кабинета министров назначены:

  • Заур Гулиа – первым заместителем министра экономики Республики Абхазия;
  • Саид Гулария – заместителем министра экономики;
  • Наала Лакоба – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения;
  • Алиса Ардзинба – статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения;
  • Алхас Конджария – заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения;
  • Николай Ачба – заместителем председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации;
  • Михаил Ладария – заместителем председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации;
  • Лела Качарава – заместителем председателя Госкомитета Республики Абхазия по статистике;
  • Мурман Соломко – первым заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
  • Тимур Дзыба – заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы;
  • Леон Кварчия – заместителем начальника Государственного управления по энергетике, транспорту и связи;
  • Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции по карантину растений.
Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 25 декабря 2019 17:34

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