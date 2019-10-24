В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ В ШКОЛАХ НАРКОТИКОВ ПОД ВИДОМ КОНФЕТ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

В ходе совещания были оглашены отчеты прокуроров районов о проверках, которые были проведены в школах сразу же по получении информации из СМИ о фактах распространения среди учащихся запрещенных в обороте препаратов под видом конфет. Были опрошены учителя, проверены приемные покои районных и центральных больниц. 23 декабря 2019 года в прокуратуру районов пригласили директоров школ, представителей ПДН МВД РА, которые сообщили, что на подведомственных им территориях факты, указанные в распространяемых аудиозаписях, не подтвердились.

Как следует из справки по результатам прокурорской проверки по Гудаутскому району 13 декабря 2019 года в районную больницу г. Гудаута действительно доставлялись 2 учащихся 11 класса, у одного из которых была обнаружена пищевая интоксикация, при этом факт употребления наркотических или сильнодействующих препаратов не подтвердился.

Именно данный эпизод, по мнению участников совещания, и послужил в дальнейшем поводом для распространения неверно истолкованной информации, дополненной в последующем информацией из сети Интернет.

Главврач Республиканского наркологического диспансера Ирина Ануа и замминистра здравоохранения и соцобеспечения Астамур Конджария опровергли информацию о нахождении в учреждениях Абхазии группы подростков, проходящих лечение от наркозависимости, и пояснили что за несколько лет зарегистрирован лишь один факт употребления несовершеннолетним каннабиодов.

Представители МВД доложили генеральному прокурору, что названные в аудиозаписях имена и фамилии детей не являются учащимися школ, никаких пакетов с конфетами на территориях школ обнаружены не были. Совместно с сотрудниками СГБ проводится оперативная работа с целью установления лиц, занимавшихся распространением ложной информации.

Замминистерства просвещения Медея Ченгелия также подтвердила, что в школах проведены профилактические мероприятия среди учащихся и их родителей, по результатам внутренних проверок факты, указанные в аудиозаписях, не подтвердились. При этом она отметила, что работу в этом направлении необходимо усилить.

Участники совещания пришли к заключению, что что информация в сети Интернет о распространении среди учащихся школ Абхазии наркотических или сильнодействующих препаратов, является ложной.

В совещании участвовали и.о. первого заместителя генерального прокурора РА Амичба Д.Ф., старший помощник генерального прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Цулукия Л.Р., заместитель министра просвещения Ченгелия М.И., заместитель председателя СГБ РА Арлан В.Б., заместитель министра здравоохранения и соцобеспечения РА Конджария А.З., главврач Республиканского наркологического диспансера Ануа И.К., начальник ОУУМ и ПДН УОБ МВД РА Худякова А.В., представитель УКОН МВД РА Маргания Д.