КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ СОСТАВЯТ 2400 И 3000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА ДВИГАТЕЛЯ

Суммы денежных средств, выплачиваемых в качестве компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях, составят 2 400 и 3 000 рублей в месяц, в зависимости от объёма двигателя автомобиля.

Как сообщает пресс-служба правительства, «основанием для выплаты компенсации будет служить подписанный между организацией и работником гражданско-правовой договор, регламентирующий вопросы взаимоотношения сторон, связанных с использованием личного автотранспорта в служебных целях, либо трудовой договор, содержащий условия и порядок использованием личного автотранспорта в служебных целях».

Договорные отношения должны исключать материальную ответственность организации, связанную с компенсацией последствий ДТП или страхованием (возмещением) вреда жизни и здоровья водителя и пассажиров.

Правительство также одобрило проект постановления "О нормах положенности автотранспортных средств". Документ определяет базовые нормы положенности, а также порядок приобретения автотранспортных средств для госорганов и учреждений.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, «данный нормативно-правовой акт запрещает центральным и местным органам госуправления аренду автомобиля».

До конца марта 2020 года центральные и местные органы госуправления, а также госучреждения представят для дальнейшего утверждения в Кабинет министров проекты решений об утверждении ведомственных норм положенности с кратким раскрытием и обоснованием применения каждого автомобиля.