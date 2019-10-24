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Абхазия Информ

19 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К НОВОМУ ГОДУ ИЗ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новости Среда, 25 декабря 2019 19:46
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19 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К НОВОМУ ГОДУ ИЗ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил решение о направлении средств Резервного фонда Кабинета министров министерству здравоохранения и социального обеспечения в сумме 210 тысяч рублей для осуществления единовременной выплаты многодетным семьям, состоящим на учете в отделах социального обеспечения Администраций районов и Управлении социального обеспечения Администрации города Сухум.

Из средств Резервного фонда Правительства получат выплаты к Новому году 19 многодетных семей:

13 семей с 7 детьми - по 10 000 рублей (на семью);

3 семьи с 8 детьми - по 12 000 рублей (на семью);

2 семьи с 9 детьми - по 14 000 рублей (на семью);

1 семья с 10 детьми - 16 000 рублей (на семью).

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