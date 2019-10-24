19 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К НОВОМУ ГОДУ ИЗ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил решение о направлении средств Резервного фонда Кабинета министров министерству здравоохранения и социального обеспечения в сумме 210 тысяч рублей для осуществления единовременной выплаты многодетным семьям, состоящим на учете в отделах социального обеспечения Администраций районов и Управлении социального обеспечения Администрации города Сухум.

Из средств Резервного фонда Правительства получат выплаты к Новому году 19 многодетных семей: