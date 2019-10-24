19 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К НОВОМУ ГОДУ ИЗ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
Сухум. 25 декабря 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил решение о направлении средств Резервного фонда Кабинета министров министерству здравоохранения и социального обеспечения в сумме 210 тысяч рублей для осуществления единовременной выплаты многодетным семьям, состоящим на учете в отделах социального обеспечения Администраций районов и Управлении социального обеспечения Администрации города Сухум.
Из средств Резервного фонда Правительства получат выплаты к Новому году 19 многодетных семей:
13 семей с 7 детьми - по 10 000 рублей (на семью);
3 семьи с 8 детьми - по 12 000 рублей (на семью);
2 семьи с 9 детьми - по 14 000 рублей (на семью);
1 семья с 10 детьми - 16 000 рублей (на семью).
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