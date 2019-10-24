БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ ВНОВЬ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЦБАНКА АБХАЗИИ
Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Беслан Барателия вновь назначен Председателем Национального банка Республики Абхазия.
Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что в связи с истечением срока полномочий председателя Нацбанка Беслана Барателиа президент Рауль Хаджимба вновь представил его кандидатуру для назначения на эту же должность.
За это решение единогласно проголосовали 31 депутатов, присутствовавших на заседании сессии парламента в четверг, 26 декабря.
Барателия Беслан Владиславович родился 11 сентября 1977 года в Сухуме. С отличием окончил Сухумскую среднюю школу № 10, затем поступил в МГУ имени Ломоносова в Москве.
В 1999 году с отличием окончил бакалавриат экономического факультета МГУ, в 2001 году также с отличием магистратуру университета.
В период с 1997 по 2004 годы преподавал дисциплины "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Мировая экономика" и "Теория экономического развития" на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ.
В 2001 году по рейтингу журнала "Деньги" издательского дома "Коммерсант" вошел в число ста лучших выпускников российских вузов.
В 2003 году прошел обучение по курсу "Экономика развивающихся стран" в Лондонской школе экономики в Великобритании.
В 2004 году в МГУ имени Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию на тему "Особенности развития экономики в условиях ее полной долларизации", посвященную изучению экономического развития стран, в которых нет национальной валюты.
В 2005 году в качестве руководителя группы принимал участие в международном проекте сотрудничества в рамках обмена студентами между Абхазским государственным университетом и Американским университетом Вашингтона.
В 2005 году работал старшим референтом отдела права и экономики Администрации президента Республики Абхазия.
С 2005 года - старший преподаватель, а с 2007 года доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета.
В 2006 году в составе Абхазской делегации принимал участие в программе изучения опыта государственного управления экономикой в Сингапуре.
В 2010-2014 годах - декан экономического факультета Абхазского государственного университета.
В октябре 2014 года назначен начальником Управления экономики Администрации президента Республики Абхази. ,
29 декабря 2014 г. постановлением Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия назначен на должность председателя Национального банка Абхазии.
Последнее от
- РУСЛАН ТЫРКБА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РА
- 19 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К НОВОМУ ГОДУ ИЗ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
- КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ СОСТАВЯТ 2400 И 3000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА ДВИГАТЕЛЯ
- В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ В ШКОЛАХ НАРКОТИКОВ ПОД ВИДОМ КОНФЕТ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ
- УСТАНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ГРАЖДАН АБХАЗИЯ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ