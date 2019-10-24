БЕСЛАН БАРАТЕЛИЯ ВНОВЬ НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАЦБАНКА АБХАЗИИ

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Беслан Барателия вновь назначен Председателем Национального банка Республики Абхазия.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что в связи с истечением срока полномочий председателя Нацбанка Беслана Барателиа президент Рауль Хаджимба вновь представил его кандидатуру для назначения на эту же должность.

За это решение единогласно проголосовали 31 депутатов, присутствовавших на заседании сессии парламента в четверг, 26 декабря.

Барателия Беслан Владиславович родился 11 сентября 1977 года в Сухуме. С отличием окончил Сухумскую среднюю школу № 10, затем поступил в МГУ имени Ломоносова в Москве.

В 1999 году с отличием окончил бакалавриат экономического факультета МГУ, в 2001 году также с отличием магистратуру университета.