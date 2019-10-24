РУСЛАН ТЫРКБА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РА
Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента единогласно проголосовали за назначение Руслана Тыркба заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия.
До этого Тыркба работал прокурором города Сухум.
17 декабря 2019 года в соответствии с ч. 2 ст. 14 закона «О Прокуратуре Республики Абхазия» генпрокурор Адгур Агрба направил впПарламент представление о назначении старшего советника юстицииТыркба на должность заместителя генерального прокурора РА.
Тыркба Руслан Львович родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской ССР
В 1998 году окончил среднюю школу №1 села Приморское Гудаутского района. В том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.
С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.
В органах прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры РА .
26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.
Тыркба присвоен классный чин старшего советника юстиции.
Женат, отец двоих детей
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