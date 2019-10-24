РУСЛАН ТЫРКБА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РА

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента единогласно проголосовали за назначение Руслана Тыркба заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия.

До этого Тыркба работал прокурором города Сухум.

17 декабря 2019 года в соответствии с ч. 2 ст. 14 закона «О Прокуратуре Республики Абхазия» генпрокурор Адгур Агрба направил впПарламент представление о назначении старшего советника юстицииТыркба на должность заместителя генерального прокурора РА.

Тыркба Руслан Львович родился 12 июня 1980 года в г. Гудаута Абхазской ССР

В 1998 году окончил среднюю школу №1 села Приморское Гудаутского района. В том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.

С июня 2004 года проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РА.

В органах прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры РА, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры РА .

26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора г. Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор г. Сухум.

Тыркба присвоен классный чин старшего советника юстиции.

Женат, отец двоих детей