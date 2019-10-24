МИД РА: УКРЕПЛЕНИЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С РФ – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АБХАЗИИ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЗА 2019 ГОД

- содействие в обеспечении мира и безопасности в Кавказском регионе.

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия опубликовало на своем сайте отчет о работе за 2019 г.

В 2019 г. Министерство иностранных дел Республики Абхазия, как центральный орган государственного управления, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики Республики Абхазия в сфере международных отношений и координации внешнеполитической деятельности Республики Абхазия, строго выполняло возложенные на него руководством страны и законодательством Республики Абхазия задачи.

Среди ключевых направлений внешней политики Республики Абхазия:

- укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией;

- продвижение широкого международного признания Республики Абхазия;

- расширение международных связей и установление зарубежных контактов;

- содействие в обеспечении мира и безопасности в Кавказском регионе.

В уходящем году Министерством иностранных дел велось активное укрепление и содержательное насыщение российско-абхазских отношений в различных сферах. Продолжена продуктивная работа по укреплению и развитию дружественных связей с государствами, признавшими суверенитет Республики Абхазия, а также по установлению новых зарубежных контактов.

Велась активная работа по продвижения позитивного внешнеполитического имиджа Республики Абхазия, информационному обеспечению внешнеполитической деятельности и качественному освещению работы МИД Абхазии внутри страны и за ее пределами.

На основании действующего законодательства Республики Абхазия осуществлялось оформление виз иностранным гражданам, свидетельств на возвращение, производилась легализация документов. Оказывалось содействие гражданам Республики Абхазия и иностранным гражданам в пределах своей компетенции. Кроме того, оказывалось содействие профильным ведомствам Республики Абхазия в реализации закона «О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия» от 26 января 2016 года.

Проделана большая работа по более тесному сотрудничеству с неправительственными организациями, работающими на территории Республики Абхазия и координации их деятельности, а также по налаживанию контактов с международными организациями. В течение 2019 года проводились встречи с представителями международных организаций, на которых обсуждались конкретные вопросы и различные аспекты взаимодействия.

В рамках абхазо-российского взаимодействия в апреле 2019 года в Москве прошла встреча министров иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации Д.В. Кове и С.В. Лаврова. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня, а также обсудили комплекс вопросов, связанных с укреплением региональной безопасности.

Представители МИД Абхазии приняли участие в следующих мероприятиях: Российском инвестиционном форуме 2019 года «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции», в г. Сочи; V-м юбилейном Ялтинском Международном Экономическом Форуме «МИР. РОССИЯ. КРЫМ. НОВАЯ МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»; Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого состоялось подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.

За отчетный период продолжились регулярные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД Абхазии и МИД России от 11 марта 2015 года.

Особое значение в 2019 г. придавалось интенсификации отношений Республики Абхазия с субъектами Российской Федерации. Состоялось подписание следующих документов: План мероприятий 2018-2021 гг. с Ростовской областью, а также Планы мероприятий 2019-2021 гг. с Краснодарским краем и Ненецким округом.

В 2019 году Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове совершил ряд рабочих визитов.

В июле 2019 года глава МИД Абхазии посетил Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Сандинистской революции. В ходе визита 20 июля в г. Манагуа в рамках торжественных мероприятий, посвященных 40-летию Сандинистской революции, прошла встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортега. В ходе встречи стороны отметили важность сложившихся между Республикой Никарагуа и Республикой Абхазия отношений и выразили уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия. В рамках визита также состоялась встреча Д.В. Кове с Министром иностранных дел Никарагуа Д. Монкада.

2019 год стал годом продуктивного сотрудничества с Республикой Арцах. 30 мая состоялся визит абхазской делегации во главе с Министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Арцах, в ходе которого прошла встреча с Министром иностранных дел Арцах Маcисом Маиляном.

В уходящем году продолжилась интенсификация отношений с Республикой Южная Осетия. 19 сентября состоялся визит делегации Республики Абхазия во главе с Министром иностранных дел Дауром Кове в Республику Южная Осетия, где прошли встречи с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым, Министром иностранных дел Дмитрием Медоевым, послом Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Аланом Елбакиевым. Кроме того, состоялся визит Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Республику Абхазия.

В 2019 году активно развивались отношения с Приднестровской Молдавской Республикой. В Представительстве Республики Абхазия в ПМР состоялось более 30 официальных встреч. Проходили встречи в МИД ПМР с Министром иностранных дел Виталием Игнатьевым и его заместителем А.П. Стецюк. Состоялся также визит Полномочного Представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватамана в Республику Абхазия.

В мае 2019 года делегация Абхазии посетила праздничные мероприятия, посвящённые 5-летию со дня провозглашения ДНР.

Активно велась работа Посольств и Представительств Республики Абхазия за Рубежом.

За отчетный период Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации продолжило осуществлять работу по представлению интересов Республики Абхазия в Российской Федерации, принимало участие в решении внешнеполитических и консульских вопросов, защищало интересы и права граждан и юридических лиц Республики Абхазии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации в соответствии с предоставленными ему полномочиями и поставленными руководством задачами осуществлял контакты с законодательными и исполнительными органами РФ, с общественными организациями и другими ведомствами в целях расширения и укрепления каналов взаимодействия и сотрудничества между Республикой Абхазия и РФ, с иностранными дипломатами, аккредитованными в России, с целью установления более тесных контактов и конструктивного сотрудничества.

В отчетный период велась активная работа Посольства Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа З.К. Гваджава участвовал во всех мероприятиях, организованных по линии МИД БРВ для аккредитованных дипломатов.

Осуществлялось взаимодействие с МИД Венесуэлы; ежемесячно проводились личные рабочие встречи Заура Гваджава с представителями Отдела Европы МИД Венесуэлы, регулярно проходили встречи с Послом России в Венесуэле Владимиром Заемским.

В 2019 году проводилась активная работа по установлению и поддержанию отношений с государствами Ближневосточного и Африканского регионов.

Сотрудники Департамента совместно с другими департаментами осуществляли организацию визитов делегаций из стран Ближневосточного и Африканского регионов, в том числе планирование, подготовку, сопровождение и перевод мероприятий. Представители Департамента посетили в течение года с рабочими визитами Сирийскую Арабскую Республику, Египет и Иорданию. Активную работу в 2019 году проводило Полномочное Представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике.

За отчетный период активно проводилась работа Официального Представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике по основным направлениям деятельности. Полномочный Представитель Республики Абхазия в ПМР принял участие в более 50-ти мероприятиях республиканского, городского и ведомственного значения, прошедших на территории Приднестровья. В Представительстве Республики Абхазия в ПМР состоялось 36 официальных встреч. Поступило 77 писем и нот от руководства ПМР и руководителей приднестровских ведомств. На постоянной основе проходили встречи в Министерстве иностранных дел ПМР с Министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым и его заместителем, курирующим взаимодействие с Республикой Абхазия.

За отчетный период велась активная работа по линии Полномочного Представительства Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия. Полномочный Представитель Республики Абхазия в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба поддерживает контакты с представителями абхазской диаспоры Германии, а также ряда стран Западной Европы. Ведется активная информационно-просветительская работа по продвижению позитивного имиджа Республики Абхазия.

МИД Абхазии продолжает активное участие в Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. В 2019 г. состоялось четыре раунда Женевских дискуссий, каждому из которых предшествовали расширенные консультации с сопредседателями Женевских дискуссий в г. Сухум. Несмотря на отсутствие ощутимого прогресса в достижении договоренности о подписании юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Грузией, следует отметить позитивную роль Женевского формата для постановки и международного обсуждения важных и актуальных для абхазской стороны вопросов.

В 2019 году активную работу проводил Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии. 26 апреля 2019 года в МИД Республики Абхазия проходил тренинг для дипломатов, организованный делегацией Организации Непредставленных Народов и Наций (UNPO) совместно с Советом Молодых Дипломатов при МИД Абхазии. Основной целью тренинга было освоение будущими абхазскими дипломатами необходимых навыков дипломатического искусства, а также закрепление представлений о ключевых внешнеполитических приоритетах Республики Абхазия.

10-11 июля делегация СМД при МИД Абхазии принимал участие в VI Форуме молодых дипломатов стран Евразийского пространства в Москве. 12-15 ноября 2019 года Совет молодых дипломатов при МИД Абхазии принимал участие в III Глобальном форуме молодых дипломатов, который также проходил в г. Москва.

Министерство иностранных дел и впредь намерено руководствоваться национальными интересами Республики Абхазия, повышая эффективность своей работы по реализации основных целей внешней политики и созданию прочных гарантий безопасности и суверенитета Республики Абхазия.