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Абхазия Информ

МЧС: ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ НА УТРО 26 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА ОКОЛО 377 ГА

Новости Четверг, 26 декабря 2019 14:22
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МЧС: ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ НА УТРО 26 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА ОКОЛО 377 ГА

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Ситуация с лесными пожарами в республике за минувшие сутки существенно не изменилась. Локальные очаги возгораний отмечены на всей территории республики, сообщает пресс-служба МЧС РА.

Сухостой и подлесок горят в районах сел Акапа (Сухумский район), Сальма и Лапсырхуа (Гагрский район), Псырцха (Гудаутский район), Кындыг, Елыр, Адзюбжа, Гуада, Царча (Очамчырский район).

Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы. Тушение производится в большинстве случаев в труднодоступных районах, куда зачастую невозможно подогнать спецтехнику. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.

С 21 декабря спасателями совершено 74 выезда на тушение пожаров. Площадь возгорания на утро 26 декабря составляет около 377 га. Распространению огня способствует сухая, теплая погода. Причина возгораний – человеческий фактор.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 26 декабря 2019 14:26

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