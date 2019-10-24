ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА НЕ ПРИНЯЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ АБХАЗИИ НА 2020 ГОД ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента не приняли Республиканский бюджет на 2020 год во втором чтении. Камнем преткновения стали поправки, внесенные депутатами в параметры бюджета. В частности, речь шла об увеличении доходной части бюджета на 72 млн рублей и расходной - на 82 млн рублей. В этом случае доходная часть консолидированного государственного бюджета составила бы 10 млрд 334 млн 13 тыс. рублей, расходная - 10 млрд 582 млн 691 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 248 млн рублей.

Представляя новый проект бюджета председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр озвучила, в какие статьи доходной части бюджета, как считают депутаты, следует внести изменения. Это - ввозной НДС, дивиденды от долевого участия ГК «Абхазтоп» в ООО «РН-Абхазия», доходы от приватизации госсобственности и от перечисления части прибыли Рицинского реликтового национального парка.

Предлагалось увеличить расходы Госкомитета по языковой политике, органов государственной безопасности, МИД, Минздрава и др.

Не все депутаты были согласны с внесением таких поправок. Более того, прения по этому вопросу велись на повышенных тонах. Натали Смыр сообщила о материальном ущербе, нанесенном государству Госкомпанией «Абхазтоп» в сумме 259 млн 972 тыс. рублей.

В свою очередь вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба высказался против увеличения доходной и расходной частей бюджета.

«Это рекордная сумма дефицита для бюджета нашего государства», - считает Нанба.

После продолжительных споров депутаты вначале проголосовали за внесение поправок в Республиканский бюджет. Вопрос не прошел, так как не было набрано нужное количество голосов (из 29 депутатов 17 проголосовали «за», 9 - «против», два депутата воздержались, один вообще не голосовал). Точно так же не хватило голосов при голосовании за проект республиканского бюджета, предложенного Кабинетом министров (из 29 депутатов 16 проголосовали «за», 11 – «против», двое воздержались).

Подробной дискуссии по бюджету будут посвящены следующие материалы «Абхазия-Информ».

В первом чтении законопроект «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2020 год» был принято .21 ноября.

Основные параметры государственного (консолидированного) бюджета Республики Абхазия на 2020 год:

доходы - 10 262 013,7 тыс. рублей,

расходы - 10 515 690,7 тыс. рублей,

дефицит– 253 677,0 тыс. рублей.

Основные параметры республиканского бюджета:

доходы - 8 115 485,3 тыс. рублей,

расходы - 8 348 430 тыс. рублей.

дефицит - 232 944,7 тыс. рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета составят 3 368 855,6 тыс. руб., финансовая помощь России - 4 746 629,7 тыс. руб. (в том числе, финансовая помощь в целях социально-экономического развития РА – 3 264 629,7 тысяч рублей, помощь в целях реализации Инвестпрограммы - 1 500 000 тысяч рублей).

В 2020 году планируется увеличение доходов госбюджета по сравнению с 2019 годом на 40,5 млн рублей.

Что касается дефицита бюджета, то его планируется покрыть за счет привлечения кредита от Национального банка РА и других кредитных организаций Абхазии в пределах 300 млн рублей, а также за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета и иных источников внутреннего финансирования дефицита.

97 млн рублей в 2020 году предполагается направить на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному РФ на восстановление железной дороги.

На обслуживание внешнего долга в 2020 году планируется направить 37 032,2 тыс. рублей.