СМЕТА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НАЦБАНКА НА 2020 ГОД СОСТАВИТ 470,92 МЛН РУБЛЕЙ

«Зачастую мы назначаем людей на должности исходя их личностных качеств. Я не имею никаких претензий лично к Беслану Барателия, но мне интересно, как работал банк под его руководством все эти годы. Насколько мне известно, за это время не было проведено ни одной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка», - констатировал депутат Илья Гуния.

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ . При обсуждении кандидатуры Беслана Барателия на должность председателя Национального банка РА парламентарии интересовались ситуацией с проверкой финансово-хозяйственной деятельности банка, депозитными счетами, субординированным кредитом, полученным Абхазией на развитие банковской деятельности, выдачей потребительских кредитов и др.

В свою очередь Беслан Барателия напомнил, что именно депутаты утверждают внешнего аудитора, который и проверяет финансовую деятельность банка. Более того, все результаты таких проверок находятся в свободном доступе. Что касается внутренних проверок, то именно депутаты должны проявить инициативу и поручить Контрольной палате проверить финансово-хозяйственную деятельность банка.

На вопрос Гуния, соответствуетли действительности информация о том, что Нацбанк разместил 125 млн рублей КБ "Сухум-банке", Барателиа ответил, что законом Нацбанку не запрещено размещать свободные средства на депозитных счетах.

"Но у нас не было ни одного случая, чтобы Нацбанк предоставлял депозит коммерческим банкам. Мы представляем деньги в виде кредитов. Нацбанк периодически размещает на 2-3-4 дня свободные средства на депозитном счете банка ВТБ и получает за это определенные проценты. Это абсолютно прозрачная и обычная банковская операция», - уточнил банкир.

Что касается потребительских кредитов, которые выдает Сбербанк, то их выдача приостановлена с 1 июля в связи с отсутствием свободных средств. С нового года планируется продолжить такие банковские операции. Он также отметил, что выдача потребительских кредитов не входят в круг полномочий НАцбанка - это прерогатива Сбербанка. Барателия подчеркнул, что микрокредитование оказалось весьма эффективным. Более того, 90% таких кредитов возвращается банку.

По поводу субсидированного кредита, полученного Банком Абхазии в 2010 году на развитие банковской системы, Барателия сообщил, что 610 млн рублей основного долга уже выплачено, осталось 90 млн рублей, которые будут выплачены в 2020 году.

Говоря об основных направлениях деятельности Нацбанка на 2020 год, Баратели сообщил, что они намерены и дальше развивать платежную систему «АПРА», чтобы наши граждане могли получать с нее деньги в 15 странах мира, плюс – оплачивать с нее покупки в интернете.

Будет продолжено сотрудничество с платежной системой «Контакт», в частности станут возможными переводы непосредственно по этой системе с карты «Апра» на другие карты в РФ.

Будет разработано мобильное приложение Нацбанка Абхазии, выпущены бесконтактные карты «АПРА», дополнительно расширена инфраструктура банкоматов Нацбанка. Если сегодня в Абхазии 2500 банкоматов, то в 2020 году их число вырастет до 3000. В планах и создание корпоративных банковских карт для организаций.

В планах Нацбанка разработка предложений по выдаче микрокредитов по льготной процентной ставке для отдельных категорий граждан (инвалидов войны, семей погибших и др.).

В ответ председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр заметила, что, учитывая социальную ситуациюи, банк не должен выдавать кредиты населению под излишне высокие проценты.

Парламентарии, проголосовав за кандидатуру Барателия на должность председателя Нацбанка, утвердили смету расходов на содержание Нацбанка на 2020 год в сумме 470 млн 920 тысяч рублей. Это на 21 млн рублей меньше, чем в 2019 году.

Было также принято постановление о единой государственной денежно-кредитной политике на 2020 год и определена аудиторская фирма ФБК «Грант-Торнтон» для проведения внешнего аудита Национального банка Абхазии.