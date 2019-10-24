ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ В 2020 ГОДУ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ И АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Также утверждена и сумма средств на содержание аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии в размере 4,87 млн рублей. При этом депутаты призвали Уполномоченного оптимизировать штат аппарата, который, по их словам, из года в год только увеличивается.

Сухум. 26 декабря 2019. Абхазия-Информ. Парламент утвердил сумму средств на содержание Контрольной палаты РА в 2020 году в размере 32 млн 538 тыс. рублей. В эту сумму входят и что 2,6 млн рублей, которые будут выплачены зарубежным экспертам, привлеченным парламентской комиссией к проверке деятельности РУП «Черноморэнерго».

Постановлением парламента с 1 января 2020 года назначено ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей родственнице семьи Нестора Лакоба, писательнице, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» II степени» Адиле Аббас-оглы. В 2020 году ей исполнится 100 лет.

По предложению депутата Дмитрия Дбара в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в статью 119 (похищение людей) Уголовного кодекса РА. Депутаты намереваются ужесточить наказание по этой статье.

По просьбе Дбара, отложен срок вступления в силу поправки к Уголовному кодексу о пожизненном заключении за крупную партию наркотиков. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Я прошу отложить срок вступления в силу этого изменения до 1 марта в связи с необходимостью разграничения ответственности за употребление и распространение крупных партий наркотиков. Несмотря на наше обращение, мы пока не смогли согласовать этот вопрос с Кабмином», - пояснил Дбар.

До 1 апреля 2020 года продлен срок введения автоматизированной судебно-информационной системы. При этом депутаты отметили, что эти сроки переносятся уже третий год.