 

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АГУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЦЕНТР ЛИНГВИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новости Пятница, 27 декабря 2019 11:20
Оцените материал
(0 голосов)
В АГУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЦЕНТР ЛИНГВИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете создан Центр лингвистики и информационных технологий.

В четверг 26 декабря состоялась презентация центра, которую посетил премьер-министр Валерий Бганба.

Проект представила руководитель Центра, проректор АГУ по научной работе, профессор Джульетта Адлейба. По её словам, Центр создан с целью решению образовательных задач по внедрению абхазского языка во все сферы жизни государства и общества.

Центр объединяет специалистов и учёных, чья научная деятельность связана с разработкой и реализацией проектов по обучению абхазскому языку с помощью новых информационных технологий.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2019 11:24

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ В 2020 ГОДУ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ И АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.