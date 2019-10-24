В АГУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ЦЕНТР ЛИНГВИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете создан Центр лингвистики и информационных технологий.
В четверг 26 декабря состоялась презентация центра, которую посетил премьер-министр Валерий Бганба.
Проект представила руководитель Центра, проректор АГУ по научной работе, профессор Джульетта Адлейба. По её словам, Центр создан с целью решению образовательных задач по внедрению абхазского языка во все сферы жизни государства и общества.
Центр объединяет специалистов и учёных, чья научная деятельность связана с разработкой и реализацией проектов по обучению абхазскому языку с помощью новых информационных технологий.
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