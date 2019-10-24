ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

В части 6 статьи 8 слова «11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений» заменены на слова «11 представителей политических партий и общественных организаций».

«1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Законом из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых Президентом Республики Абхазия, 11 представителей районов и городов; 11 представителей политических партий и общественных организаций, которые зарегистрированы Министерством юстиции Республики Абхазия не менее чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты».

В части 1 статьи 11 слова «общественно-политическом движении» исключены.

В соответствии с законом «Об Общественной палате Республики Абхазия», принятым 28 ноября 2006 года, Общественная палата формируется из 13 граждан Абхазия, утверждаемых президентом РА, 11 представителей районов и городов; 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Минюстом не менее, чем за год до вступления в силу этого закона.

Закон «О политических партия», принятый в 2009 году, предусматривал упразднение такого вида общественных организаций, как общественно-политические движения в течение 6 месяцев с момента вступления в силу данного закона. Однако соответствующие изменения не были внесены в закон «Об Общественной палате».

Также, в соответствии с действующей редакции части 1 статьи 8, Общественная палата формируется из 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, которые зарегистрированы Министерством юстиции Республики Абхазия не менее чем за год до вступления в силу настоящего Закона, то есть не позднее 28 ноября 2005 года

При формировании последующих составов Общественной палаты данные положения закона порой нарушались и в составы Общественной палаты включались представители общественных организаций, зарегистрированных в Минюсте позднее 28 ноября 2005 года.

Принятые депутатами изменения в законе «Об Общественной палате РА» устраняют существующую правовую коллизию и расширяют круг политических партий и общественных организаций, которые смогут направлять кандидатуры своих представителей для избрания в Общественную палату. Это обеспечит более широкое представительство в Общественной палате.