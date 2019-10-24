ГОСКОМПАНИЯ «АБХАЗТОП» НАНЕСЛА МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ НА СУММУ ПОЧТИ В 260 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. Председатель Контрольной палаты Роберт Аршба направил президенту Раулю Хаджимба информационное письмо, в котором сообщает о нанесении государственной компанией «Абхазтоп» с 2015 г. по настоящее время материального ущерба государству в размере 259 974,3 тыс. руб., а также нанесении вреда деловой и инвестиционной репутации государства.

Президенту Республики Абхазия Хаджимба Р.Д.

Уважаемый Рауль Джумкович!

Уведомляем Вас, что в ходе подготовки Заключения на проект Закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2020 г.» от ООО «РН-Абхазия» получен ответ на запрос Контрольной палаты Республики Абхазия (исх. № 393 от 05.12.2019 г.), в котором указан размер начисленных дивидендов ГК «Абхазтоп» от долевого участия в ООО «РН-Абхазия» за 2018 г. и наличие задолженности ГК «Абхазтоп» перед ООО «РН-Абхазия» в результате несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Абхазия» и хранящихся на нефтебазе ГК «Абхазтоп».

Таким образом, сумма дивидендов за 2018 г. в размере 40 554,5 тыс. руб. зачтена в счет недостачи нефтепродуктов в результате несанкционированной выборки по Соглашению о зачете взаимных требований от 28.05.2019 г., при этом в результате незаконных действий задолженность ГК «Абхазтоп» перед ООО «РН-Абхазия» на момент направления запроса составила 144 621,9 тыс. руб.

Сообщаем также, что информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственной компании «Абхазтоп» за 2016, 2017 гг. и истекший период 2018 года» направлена на Ваше имя и имя Премьер-министра Республики Абхазия (Информационное письмо от 29.01.2019 г. №36). Отчет по результатам данного контрольного мероприятия направлен в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия (исх. №13 от 17.01.2019 г.,). В этих документах отражен факт недостачи в результате несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Абхазия» и хранящихся на нефтебазе ГК «Абхазтоп», в сумме 74 797,9 тыс. руб.

Руководствуясь п. 8 ст. 2, ч.5 ст. 15, ч.3. ст. 23 Закона Республики Абхазия от 5 ноября 2010 года N 2749-с-IV «О Контрольной палате Республики Абхазия»29.01.2019 г. исх. №42 материалы направлены в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.

Более того, в ходе проведения вышеуказанного контрольного мероприятия Контрольная палата Республики Абхазия запрашивала (исх. №322 от 22.10.2018 г.) копию акта документальной проверки, проведённой Генеральной прокуратурой Республики Абхазия ГК «Абхзатоп». Однако данный акт проверки не представлен Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, сославшись на то, что «акт проверки можно получить в ГК «Абхазтоп»» (копия ответа прилагается). При этом, в ГК «Абхазтоп» данный акт отсутствовал.

23 апреля 2019 г. от начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратурой Республики Абхазия поступило уведомление о том, что материалы направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия для производства проверки в порядке статей 143-144 УПК РА.

Однако, лишь из ответа и.о. заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия (вх. №297 от 13 декабря 2019 г.) стало известно о том, что 05 июля 2019 г. вынесено по указанным материалам Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. При этом, в данном письме отражено, что вышеуказанное Постановление отменено 25 ноября 2019 г. в связи с неполнотой проверки, выразившейся в исследовании только части выявленных нарушений и направлено для проведения дополнительной процессуальной проверки.

Таким образом, не принятые своевременно меры со стороны надзорных органов, не способствовавших прекращению факта несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Абхазия» и хранящихся на нефтебазе ГК «Абхазтоп», привели к тому, что задолженность ГК «Абхазтоп» перед ООО «РН-Абхазия» составила на 09.12.2019 г. - 144 621,9 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, Контрольной палатой Республики Абхазия усматривается нанесение материального ущерба государству в лице Государственной компании «Абхазтоп» с 2015 г. по настоящее время в сумме 259 974,3 тыс. руб., а также нанесение вреда деловой и инвестиционной репутации государства.

Председатель Контрольной палаты Республики Абхазия Р. Аршба.