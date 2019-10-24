ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ «ПРОКАТИЛИ» ПРИНЯТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. В четверг 26 декабря на очередном заседании сессии парламента рассматривался проект республиканского бюджета на 2020 год. Обсуждение, длившееся более двух часов, было очень эмоциональным, порой переходящим на повышенные тона. В конечном итоге депутаты «прокатили» принятие бюджета.

Дмитрий Дбар: Нужно отдать должное профильному комитету, который основательно поработал и внес свои поправки в документ, но ни один депутат, который мало-мальски умеет читать, такой бюджет не должен принимать. Мое личное мнение: этот бюджет написан кое-как, он написан «на корточках». Я считаю, что нам не стоит просто нажать кнопку для голосования и потом пойти отдыхать. Нужно подойти строго к такому вопросу. Да, мы не должны парализовать работу власти, не можем сделать так, чтобы страна не работала. Но, в то же время, мы не можем такой бюджет принимать, потому что он полностью провальный. Я не буду его разбирать по полочкам, это не имеет смысла. И я не собираюсь на этом какие-то политически дивиденды получать или еще что-то. Но я буду голосовать против бюджета.

Натали Смыр: Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что от исполнительной власти поступило предложение принять ранее представленный правительством бюджет без изменений. Либо мы должны проголосовать за бюджет с поправками, внесенными депутатами.

Вначале я зачитаю вам предложенные нами поправки.

Вам представлен на рассмотрение во втором чтении проект Закона «О Республиканском бюджете на 2020 год», который неоднократно обсуждался на заседаниях профильного комитета в разрезе ведомственной структуры доходов и расходов.

На основании заключения Контрольной палаты, впервые представленного Абхазским Госуниверситетом экспертного заключения, а также рекомендаций коллег - депутатов профильный комитет предлагает внести следующие изменения по доходам и расходам в представленный министерством финансов проект республиканского бюджета на 2020 г.:

По доходам - в общей сумме 72 млн. руб., а именно:

- Ввозной НДС увеличить на 7,7млн руб..

- Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах организаций или дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Абхазия – 50 млн рублей, которые не были предусмотрены. Данные поступления предусмотрены по дивидендам от долевого участия ГК «Абхазтоп» в ООО «РН-Абхазия».

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных организаций - 8 млн руб. от Рицинского реликтового национального парка.

- Доходы, полученные от приватизации государственной собственности - увеличить на 6,3 млн руб.

По расходам - предусматривается увеличение на 82 млн руб.:

- 2 млн руб. - на Государственный комитет по языковой политике;

- 1,5млн руб. – на Государственное архивное управление;

- 50 млн руб - на СГБ;

- 1,5 млн - МИД РА для приобретения автомобиля для представительства в Турции.

- 500 тыс. руб. – на обеспечение содержания питомника самшита в АБНИЛОСе.

- 9 млн руб. – на приобретение оборудования для медицинского освидетельствования при употреблении наркотических веществ;

- 2 млн руб. - доплата педиатрам на осуществление деятельности в ФАП

- по подразделу 0402 «Строительство» - на 12, 5 млн руб., на основании судебных решений.

- по подразделу 1000 «Физическая культура, спорт и молодежная политика» - 1 млн руб., в том числе на ДЮСШ игр – 500 тыс. руб. для проведения текущего ремонта, 500 тыс. руб. – на содержание футбольной площадки в Новом районе г. Сухум

- по разделу 0901 «Культура и искусство» - 1 млн руб. на Русский драматический театр им. Искандера

- по разделу 1101 «Социальная защита» - 1 млн руб. на Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

При этом сокращен объем дотации Галскому району на 15 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, объем государственного бюджета по доходам составит 10 334 013,7 тыс. руб., по расходам - 10 582 691,7 тыс. руб., дефицит составит 248 677,0 тыс. руб.

С учетом вышеизложенных изменений, доходная часть Республиканского бюджета составит 8 187 485,3 тыс. руб., расходная – 8 415 430,0 тыс. руб., дефицит – 227 944,7 тыс. руб.

В части дивидендов от долевого участия ГК «Абхазтоп» в размере 50 млн. руб. Профильным комитетом принято такое решение в связи со сложившейся ситуацией, а именно: общая сумма погашенной с 2015 г. и имеющейся на 09.12.2019 г. задолженности ГК «Абхазтоп» перед ООО «PH-Абхазия» в результате несанкционированной отбора нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Абхазия» и хранящихся на нефтебазе ГК «Абхазтоп» составляет 259 974,3 тыс. руб., в том числе:

- 74 797,9 тыс. руб. - погашение задолженности за счет дивидендов от долевого участия ГК «Абхазтоп» в ООО «PH-Абхазия» по материалам Контрольной палаты,

- 40 554,5 тыс. руб., зачтено в счет выявленных недостач нефтепродуктов по Соглашению о зачете взаимных требований от 28.05.2019г.

- 144 621,9 тыс. руб. - задолженность на 09.12.2019 г.

Это государственные деньги – это наши с вами деньги!

Таким образом, в связи с непринятыми своевременно мерами со стороны надзорных органов, не способствовавших прекращению факта несанкционированной выборки нефтепродуктов, принадлежащих ООО «РН-Абхазия» и хранящихся на нефтебазе ГК «Абхазтоп», усматривается нанесение материального ущерба государству в лице госкомпании в сумме 259 974,3 тыс. руб., а также нанесение вреда деловой и инвестиционной репутации государству.

Руководитель «Абхазтоп» – это нанятый государством менеджер, который должен осуществлять свою деятельность в пользу государства. Фактически - это недостача, а вернее - грабеж!

По этому вопросу должен был выступить мой коллега Каха Пертая, но мы договорились, что это будет обсуждаться в рамках следственных мероприятий.

Прежде, чем мы перейдем к голосованию по законопроекту, хочется отметить, что до сих пор имеет место огромная разница в оплате труда у государственных служащих, то есть отсутствует единая бюджетная сетка.

Также отсутствует единый подход к формированию уровня пенсионного обеспечения граждан.

Так, например, гражданин, отработавший в таможенных органах 20 и более лет, будет получать пенсию в размере 15-20 тыс. руб., а с аналогичным стажем работы учитель, врач или научный деятель – 500 руб.

Еще больший разрыв у нас сложился в судебной ветви власти. Причем это связано не только с пенсиями, но и с окладами действующих судей и социальными гарантиями, представляемыми государством – это парадоксы нашей жизни.

Хочется отметить, что все озвученные выплаты, в том числе и пенсионные, осуществляются из средств Республиканского бюджета, что является существенной нагрузкой для Республиканского бюджета.

Озвучу только несколько цифр, в частности по судьям: согласно смете расходов на 2020 год количество штатных единиц 240 чел., при этом только фонд оплаты труда составляет 100 млн руб., не считая остальные расходы. Так же у них пенсионное вознаграждение просто колоссальное. Хочу спросить: в чем виноваты наши учителя и врачи, которые пенсию получают 500 рублей в месяц. За какие такие блага получает высокие пенсии и зарплаты «самый гуманный суд в мире»? За то, что они выносят такие «объективные» решения в судах? У меня вся смета по судьям на руках. Я предлагаю коллегам в 2020 году пересмотреть закон о судьях. Такая социальная расслоённость и несправедливость в государстве!

Мы получаем письма, в которых люди просят поднять зарплату до уровня 5-7-8 тысяч рублей, а наши судьи по 150 тысяч получают, не говоря уже о их отпускных, которые достигают полумиллиона.

Комитет рекомендует исполнительной власти повысить эффективность работы администраторов доходов Государственного бюджета, также привести в соответствие систему оплаты труда, разработать бюджетную сетку, упорядочить систему пенсионного обеспечения граждан, иначе в конце 2020 года будет остро стоять вопрос о принятии бюджета на 2021 г.

Уважаемые коллеги, профильный комитет рекомендует к принятию во втором и окончательном чтении проект Закона «О Республиканском бюджете на 2020 год» с учетом выше озвученных изменений.

Министр финансов Джансух Нанба: Я не буду вас загружать цифрами. Единственное, что я хотел бы сказать: на наш взгляд, взгляд исполнительной власти, в частности Минфина, представленный президентом законопроект о республиканском бюджете на 2020 год является наиболее оптимальным и реальным к исполнению.

Я не умоляю значение работы, проделанной комитетом, в которой и мы принимали активное участие. Более того, в части поправок по увеличению расходной части – я тоже согласен, как рядовой гражданин, потому что я тоже хотел бы определенным организациям, особенно в сфере силовых структур, увеличить финансовые возможности. Но, учитывая отсутствие реально обоснованных доходов на 2020 год, я не могу поддержать предлагаемые депутатами корректировки. Дело в том, что в случае увеличения расходной части в следующем году не будет возможности исполнить взятые на себя обязательства. Более того, мы столкнёмся с ситуацией, когда мы не можем обеспечить организации, которым мы увеличили финансирование, и естественно обеспечить потребности государства по другим направлениям.

Если вносить в бюджет предложенные депутатами поправки, то 232 млн рублей – это рекордный уровень дефицита бюджета.

Это приведет к дисбалансу, и безусловно возникнут вопросы в части предлагаемых корректировок. Нам видится возможность предусмотреть такие изменения уже в следующем году на этапе корректировки бюджета 2020 года. Когда мы будем иметь реальную картину по доходной части, тогда более объективно и обосновано мы сможет рассмотреть увеличение расходной части. Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, рассмотреть поступивший от президента вариант проекта закона и проголосовать за него, безусловно учитывая все пожелания к бюджету и бюджетной работе в будущем.

Илья Гуния: Бюджет должен соответствовать потребностям и запросам общества, и в нем должна быть отражена забота о гражданах. Это первая задача. Парламентский комитет по бюджету провел кропотливую работу для того, чтобы этот документ соответствовал своему предназначению и внёс туда немало поправок. Но есть одно но.

Я хочу спросить нас всех, уважаемые коллеги, можем ли мы поддержать принятие этого бюджета, в котором мы не имеем министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму, в то время как мы позиционируем себя, прежде всего, аграрным и туристически направленным государством? Хочу спросить, можем ли мы принять бюджет, если расходы на содержание министерств и ведомств, превышают затраты на реальный сектор экономики?

Можем ли мы проголосовать за бюджет, в котором судебная власть, бюджет которой на 240 судей составляет около 140 млн рублей, при своей высокой заработной плате, ежемесячно может делать себе начисления и премии, доводя заработную плату до 150 000, 170 000 рублей в месяц, в то время как КРУ Минфина уже полгода не пускают в Верховный суд для проверки его финансовой деятельности? Это вообще нонсенс.

Можем ли мы принять бюджет, если Кабинет министров закладывает более 15 млн рублей на закуп автомобилей, в то время как в некоторых школах мы не можем обогреть классы и дети ходят в санузел на улицу, а погорельцы годами стоят в очереди, чтобы получить материальную помощь. Я не буду голосовать за бюджет, который удовлетворяет только потребности государственных мужей и обслуживает их благосостояние. Абхазия осталась без бюджета!

О каком бюджете мы говорим, если правление Нацбанка устанавливает себе премии и заработные платы, получая до 200 000 в месяц, в то время, как кредиты населению на пенсионные карточки и заработные карточки выдаются под 48% годовых.

Что мы обсуждаем, если на всё сельское хозяйство выделено 15 млн рублей. Это ровно столько, сколько выделено на закуп машины, а на содержание руководства тратится 7 млн рублей.

Как мы должны реагировать, если у госкомпании «Абхазтоп» растрата превышает 240 млн рублей, а прокуратура не находит в этом состава преступления. Если другая госкомпания считает нормальным не выплачивать долг в 170 млн рублей Пенсионному фонду?

Что делать нам, если государство финансирует министерство по репатриации в размере 150 млн рублей в год, а мы за это время даже 1000 семей не смогли переселить к нам.

Если министерство обороны от собственного бюджета не получает ничего, а в нашем военном госпитале оборудование не менялось уже 20 лет. Хочу завершить свое выступление четверостишием:

«Героев победили мародеры,

у мародеров праздник пир горой.

Сегодня к мародерам в полотеры

за грош пойдёт угробленный герой».

Вот, что у нас сегодня происходит. Это мое мнение по бюджету, исправленному и неисправленному тоже. Я не буду за него голосовать.