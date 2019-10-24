ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕРХОВНОГО СУДА: «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СУДЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ И ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШИМ, ЧЕМ У ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ»

По-видимому речь идет о высказываниях некоторых депутатов парламента при рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2020 год. По мнению некоторых депутатов «судьи получают неоправданно высокие зарплаты и премии».

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия распространила в пятниц 27 декабря заявление, в котором выражено отношение судейского сообщества к распространяемым в СМИ выступлениям некоторых публичных лиц о негативной деятельности судебной власти.

Верховный суд Республики Абхазия призывает придерживаться принципа разделения властей, закреплённого статьей 7 Конституции Республики Абхазия, согласно которой «государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти самостоятельны. Самостоятельность данных ветвей власти означает, что каждая из них, действуя в рамках своих полномочий, независима от других ветвей в принятии решений, производстве действий, а также при разрешении всех организационных вопросов. Вмешательство одной ветви власти в деятельность другой ведет к разрушению основ конституционного строя».

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Заявление пресс-службы Верховного суда Республики Абхазия

В связи с распространением в СМИ выступлений некоторых публичных лиц о негативной деятельности судебной власти, в том числе, связанных с денежным содержанием судьи, установленного законодательством Республики Абхазия, Верховный суд Республики Абхазия, заявляет.

Конституционный статус судьи является не личной привилегией, а средством, призванным обеспечивать каждому действительную защиту его прав и свобод правосудием.

Статус судьи служит гарантией общего конституционного статуса личности и в качестве таковой подлежит конституционно-правовой защите, уровень которой не должен снижаться по отношению к уже достигнутому. Данный вывод вытекает, в том числе, из требований статей 1, 11, 35 Конституции Республики Абхазия о недопустимости отмены или умаления провозглашенных ею прав и свобод и о соблюдении принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства.

Закрепленные Конституцией Республики Абхазия основы правового статуса судей конкретизированы в Конституционном законе Республики Абхазия «О судебной власти».

Увеличение с 2016 года денежного вознаграждения вышеназванным Конституционным законом реализует предусмотренные Конституцией Республики Абхазия принципы (статьи 11, 35) и служит гарантией надлежащего функционирования и независимости судебной власти и не должно оказываться под угрозой. Вознаграждение судей должно быть стабильным и значительно большим, чем у иных государственных служащих, поскольку должно выполнять защиту судей от необоснованного внешнего вмешательства, а также выполнять функцию коррупционной профилактики.

Вместе с тем, пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия информирует, что вопреки некоторым утверждениям, содержание (заработная плата) вновь избранного судьи составляет 13 510 рублей; содержание судьи районного (городского) суда с наивысшим квалификационным классом (первый квалификационный класс) и максимальной выслугой лет (более 20 лет) составляет 56 006 рублей. Судья Верховного суда, впервые назначенный на должность судьи, имеющий выслугу не менее 10 лет, получает содержание в размере 20 519 рублей, а судья этого же суда с наивысшим квалификационным классом (первый квалификационный класс) и максимальной выслугой лет (более 20 лет) 59 299 рублей.

В соответствии с Конституционным Законом РА «О судебной власти», судьям и работникам аппарата судов может оказываться материальная помощь. Порядок и размер оказываемой материальной помощи определяется Советом судей Республики Абхазия, в состав которого входят представители всех судов Республики Абхазия. Такая помощь оказывается в связи с личными обстоятельствами, такими как смерть близкого родственника, необходимость длительного лечения и др., на что из бюджета страны на все суды Республики Абхазия ежегодно выделяется 1 млн. рублей.

Размер ежеквартальной премии и ежегодного отпуска судьи, предусмотренных Конституционным законом РА «О судебной власти», равен размеру месячного содержания судьи.

Всего по Республике Абхазия осуществляют свою деятельность 5 судей Конституционного суда Республики Абхазия, 51 судья судов общей юрисдикции и 11 судей Арбитражного суда. Деятельность всех судов обеспечивают 172 работника аппарата.

С начала текущего года, единственным государственным органом, представляющим сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, являются только суды Республики Абхазия. Эти сведения находятся в открытом доступе, опубликованы в СМИ.

Согласно статье 175 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», финансовый аудит в судах осуществляется Контрольной палатой Республики Абхазия, в порядке, установленном законодательством.

По смыслу данной нормы, финансовый аудит, это документальные проверки ведения судами бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бюджетной и иной финансовой отчетности, законности и целевого использования государственных средств и собственности. При проведении финансового аудита осуществляется проверка соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Следовательно, только Контрольная палата вправе проводить финансовый аудит (контрольные мероприятия) в судах. Такими полномочиями КРУ Министерства финансов Республики Абхазия не наделена.

Наделение контрольными полномочиями КРУ Министерства финансов Республики Абхазия в отношении судов, как органа исполнительной власти, создает условия для возникновения конфликта интересов и постороннего вмешательства в деятельность судебной власти.

Вызывает недоумение оценка судебных актов, даваемых публичными лицами, как неправосудных или незаконных.

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта имеет место лишь после признания его таковым вступившим в законную силу приговором суда. Законность же судебного акта, вынесенного судом, определяется вышестоящим судом.

Вместе с тем, недостойное поведение судьи, в том числе умаляющее авторитет судебной власти, в соответствии с Конституционным законом РА «О судебной власти» может быть подвергнуто дисциплинарной проверке.

Судья также может быть подвергнут дисциплинарному наказанию в случае грубого нарушения закона при рассмотрении судебных дел, а именно при очевидном и существенном нарушении закона, которое совершено судьей преднамеренно или вследствие его недобросовестности или небрежности если это подтверждено вышестоящей судебной инстанцией.

Дисциплинарно судья может быть наказан (в том числе лишен полномочий) решением Квалификационной коллегии судей по обращению любого физического и юридического лица, а также органа государственной власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц.

Иная оценка деятельности судьи, вне рамок указанных выше процедур, не соответствует принципам независимости, несменяемости и неприкосновенности судей.

Верховный суд Республики Абхазия призывает придерживаться принципа разделения властей, закреплённого статьей 7 Конституции Республики Абхазия, согласно которой государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти самостоятельны. Самостоятельность данных ветвей власти означает, что каждая из них, действуя в рамках своих полномочий, независима от других ветвей в принятии решений, производстве действий, а также при разрешении всех организационных вопросов. Вмешательство одной ветви власти в деятельность другой ведет к разрушению основ конституционного строя.