ТЕАТРЫ ПРИГЛАШАЮТ ДЕТЕЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

На празднично оформленной Площади Свободы в Сухуме, где установлена главная елка страны, столичная администрация организовала ежедневные новогодние развлекательные программы.

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ . Новый год – самый веселый и самый любимый праздник и детей, и взрослых. Празднование Нового года в Абхазии, как и во всем мире, все стараются сделать красочным и разнообразным. И пусть в это время в Абхазии снег редкость, в воздухе все равно ощущается предвкушение праздника и сказки.

Здесь можно покататься в вагончиках, посмотреть мультфильмы, посмотреть, а то и самому поучаствовать в концертных программах для ребятишек, полакомится различными вкусностями, выпить горячий чай и кофе.

Во всех микрорайонах Сухума (Синоп, Турбаза Старый поселок, Новый район,) установлены елки, возле которых каждый вечер собираются люди, работают аниматоры.

29 декабря на сцене Абхазской государственной филармонии будет показана сказка «Лесной переполох».

На Площади Свободы 29 декабря - развлекательные программы для детей и молодежи с диджеем.

1 января 2020 года на Площади Свободы в 01.00 состоится праздничный концерт «Волшебная ночь», а затем дискотека.

С 4 по 6 января с 17.00 на Площади Свободы можно будет поучаствовать в детских интерактивах.

В новогоднюю ночь в Сухуме горожанам не понадобится личный автотранспорт, поскольку будут работать пять троллейбусов и шесть автобусов до половины пятого утра. Два новогодних троллейбуса будут курсировать по направлению "Каштак – Маяк", два троллейбуса в направлении "Новый район – рынок" и один – "Старый поселок – рынок".

Все театры столицы активно работают с 26 декабря.

В Русском театре драмы им. Фазиля Искандера с 27 по 30 декабря и со 2 по 5 января (в 11.00 и 13.00) будет идти музыкальный спектакль «Королевский Новый год». Юные зрители попадут в волшебный мир сказок Ганса Христиана Андерсена. Режиссёр - Джамбул Жордания.

В спектакле заняты Рубен Депелян (Король), Лоида Тыркба (Принцесса), Эмиль Петров (Принц), а также коварные разбойники - Анна Гюрегян, Мадлена Барциц, Аслан Киут, Саид Лазба, Кирилл Шишкин, Инал Инапха. В образах очаровательных фрейлин выступят Наталья Папаскири, Марина Сичинава, Ирина Делба, Анна Гюрегян. В представлении впервые участвуют юные актеры детской студии РУСДРАМа.

«Королевский Новый года». – это захватывающие приключения сказочных героев, Красочные декорации, костюмы, песни и танцы, не оставят равнодушными никого.

Увлекательный спектакль по мотивам сказки Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» поставили в Абхазском Государственном драматическом театре им С. Чанба. Режиссер сказочного представления Гудиса Тодуа.

События разворачиваются в Новогоднюю ночь в волшебном доме со странностями. Крестный отец Кана (Руслан Жиба) и Амры (Эсма Квициния) мистер Татащ (Гарри Джинджолия) дарит своим крестным в подарок Щелкунчика. Как оказалось, деревянная игрушка-орехокол - это заколдованный принц (Гудиса Тодуа). Брат и сестра пытаются помочь Щелкунчику вернуть прежний облик принца, но им препятствуют Мышиный король (Сергей Габния) и Мышильда (Гунда Ажиба). В спектакле также участвуют актеры Детской студии "Нарт".

В роли Деда Мороза - заслуженный артист РА Леонид Хишба, Снегурочка - Исана Ажиба.

Яркие декорации, популярные музыкальные композиции, необыкновенное световое решение, всё это подарит зрителям Абхазского театра незабываемые впечатления в новогодние каникулы. Спектакли идут ежедневно с 25 декабря до 30 декабря, в 11:00 и 13:00.

Абхазский молодежный театр подготовил для детей спектакль про приключения разбойника Бармалея по мотивам сказки Корня Чуковского «Доктор Айболит». Молодежный театр уже выступил в Очамчырской школе-интернате.

В предновогодние дни активно работают благотворительные фонды Абхазии «Киараз» и «Ашана». Подопечные фондов пишут письма Деду Морозу и Снегурочке, а выполнить их желания помогают различные организации, предприятия, частные лица.

Многодетным и нуждающимся семьям правительство выделит единовременное пособие.

По решению Администрации города Сухум в преддверии Нового года по 30 тысяч рублей и новогодние подарки получат три сухумские семьи, в которых воспитывают по 6 детей. Также по 10 тыс. руб. из городского бюджета выплатят 11 участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и 10 инвалидам (маломобильным) Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

А семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь в Сухуме, получит в подарок 100 тысяч рублей.