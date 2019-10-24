ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД РА ПЕРЕВОДИТСЯ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного порядка в предновогодние дни и новогодние праздники весь личный состав подразделений министерства внутренних дел с 30 декабря текущего года по 08 января 2020 года включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий приказ подписал 26 декабря министр внутренних дел Раули Смыр, сообщает пресс-служба МВД РА.

Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков.