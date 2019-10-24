ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД РА ПЕРЕВОДИТСЯ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного порядка в предновогодние дни и новогодние праздники весь личный состав подразделений министерства внутренних дел с 30 декабря текущего года по 08 января 2020 года включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий приказ подписал 26 декабря министр внутренних дел Раули Смыр, сообщает пресс-служба МВД РА.
Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков.
При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей – жителей и гостей Абхазии, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.
Наряды милиции обеспечат круглосуточную, посменную работу на Площади Свободы, где установлена главная елка республики.
Парк дорожно-патрульной службы столичного управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД РА.
Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники так же будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме.
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