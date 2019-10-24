 

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД РА ПЕРЕВОДИТСЯ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Новости Пятница, 27 декабря 2019 17:37
Оцените материал
(0 голосов)
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ МВД РА ПЕРЕВОДИТСЯ НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 27 декабря 2019. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного порядка в предновогодние дни и новогодние праздники весь личный состав подразделений министерства внутренних дел с 30 декабря текущего года по 08 января 2020 года включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий приказ подписал 26 декабря министр внутренних дел Раули Смыр, сообщает пресс-служба МВД РА. 

Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков.

При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей – жителей и гостей Абхазии, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.

Наряды милиции обеспечат круглосуточную, посменную работу на Площади Свободы, где установлена главная елка республики.

Парк дорожно-патрульной службы столичного управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД РА.

Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники так же будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 27 декабря 2019 17:40

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ТЕАТРЫ ПРИГЛАШАЮТ ДЕТЕЙ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.