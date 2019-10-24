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Абхазия Информ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГОРОДСКИХ УПРАВЛЕНИЙ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Новости Понедельник, 30 декабря 2019 11:06
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГОРОДСКИХ УПРАВЛЕНИЙ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Раули Смыр в сопровождении заместителей министра и ответственных руководителей центрального аппарата ведомства 28 декабря посетил отделы внутренних дел по Очамчырскому, Ткуарчалскому и Галскому районов.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, «руководители районных подразделений МВД доложили министру о работе по обеспечению общественного порядка на вверенных территориях, криминогенной ситуации в районах и принимаемых следственно-оперативных и оперативно-розыскных мерах по раскрытию ранее совершенных преступлений, а также о состоянии материально-технического обеспечения подразделений и кадровой комплектации».

Р. Смыр ориентировал личный состав на усиление несения службы в праздничные дни и ответственное отношение к выполнению своего служебного долга.

На встречах шла речь о дальнейших планы работы милиции, проведении профилактических и оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на предупреждение и раскрытие преступлений и поддержание правопорядка в республике в целом.

Раули Смыр в преддверии праздника поблагодарил личный состав районных отделов внутренних дел за добросовестную службу, поздравил коллег с наступающим Новым годом, пожелал им благополучия и успехов в работе.

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