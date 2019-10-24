МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГОРОДСКИХ УПРАВЛЕНИЙ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Раули Смыр в сопровождении заместителей министра и ответственных руководителей центрального аппарата ведомства 28 декабря посетил отделы внутренних дел по Очамчырскому, Ткуарчалскому и Галскому районов.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, «руководители районных подразделений МВД доложили министру о работе по обеспечению общественного порядка на вверенных территориях, криминогенной ситуации в районах и принимаемых следственно-оперативных и оперативно-розыскных мерах по раскрытию ранее совершенных преступлений, а также о состоянии материально-технического обеспечения подразделений и кадровой комплектации».