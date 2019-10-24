В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ДОМ БРАТА РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. В воскресенье вечером 29 декабря неизвестные обстреляли в селе Бзыбь Гагрского района жилой дом. Пострадавших нет.
"29 декабря примерно в 19:50 мск в поселке Бзыбь Гагрского района совершен обстрел домовладения гражданина Тамаза Барцица. По указанию министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыра личный состав Гудаутского райотдела внутренних дел и управления внутренних дел по Гагрскому району, оперативный состав подразделений центрального аппарата МВД подняты по тревоге. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД РА.
Правоохранительные органы принимают меры по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики, дом, подвергшийся обстрелу, принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.
Тамаз Барциц проходил по делу о покушениях на бывшего президента республики Александра Анкваба, но в 2017 году был оправдан за недоказанностью его причастности к совершению преступления.
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