ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ХАДЖИМБА И НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ
Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравительной телеграмме Владимира Путина говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович, Сердечно поздравляю с новогодними и рождественскими праздниками!
Российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов.
Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии — мира и процветания».
Новогоднее поздравление прислал и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В поздравлении, в частности, отмечается:
«Уважаемый Рауль Джумкович, Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году российско-абхазские отношения, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались. Совершенствовались договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия, механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества. Убежден, что в 2020 году мы продолжим активную работу по расширению практических связей в различных областях», - отмечается в поздравлении.
Медведев пожелал Хаджимба доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия.
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