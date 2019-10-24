ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ХАДЖИМБА И НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ

Российско-абхазские отношения динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что, опираясь на имеющиеся договоренности, мы будем и в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо наших братских народов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем жителям Абхазии — мира и процветания».

Новогоднее поздравление прислал и председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В поздравлении, в частности, отмечается:

«Уважаемый Рауль Джумкович, Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году российско-абхазские отношения, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались. Совершенствовались договорно-правовая база межгосударственного взаимодействия, механизмы многопланового социально-экономического сотрудничества. Убежден, что в 2020 году мы продолжим активную работу по расширению практических связей в различных областях», - отмечается в поздравлении.

Медведев пожелал Хаджимба доброго здоровья и новых успехов, а дружественному абхазскому народу — счастья и благополучия.