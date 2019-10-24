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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД

Новости Понедельник, 30 декабря 2019 13:43
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли законопроект «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2020 год» в окончательном чтении.

Представляя проект бюджета, председатель парламентского комитета Натали Смыр сказала:

«Вам представлен на рассмотрение во втором чтении проект закона «О Республиканском бюджете на 2020 год», который неоднократно обсуждался на заседаниях профильного комитета в разрезе ведомственной структуры доходов и расходов.

Доходы местных бюджетов увеличиваются в общей сумме на 39 млн. руб. Соответственно меняются параметры Государственного бюджета:     по доходам - 10 301 585,7 тыс. руб., по расходам - 10 604 262,7 тыс. руб., дефицит составит - 302 677,0 тыс. руб.

Расходная часть Республиканского бюджета меняется на 49 млн рублей, в том числе:

  • 17 млн руб. - межбюджетный трансферт  Пенсионному фонду для 100 процентного увеличения доплат пенсионерам, не получающим пенсии иностранного государства;
  • 32 млн руб. - в соответствии с решением профильного комитета , которое было озвучено на прошлом заседании. 

Таким образом, Республиканский бюджет составит по доходам 8 115 485,3 тыс. руб., по расходам 8 397 430,0 тыс. руб., дефицит - 281 944,7 тыс. руб.»

Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. Три депутата не голосовали вообще.

Шесть оппозиционных депутатов – Лаша Ашуба, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш - в знак протеста покинули зал заседаний.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 30 декабря 2019 13:50

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