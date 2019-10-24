ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД
Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли законопроект «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2020 год» в окончательном чтении.
Представляя проект бюджета, председатель парламентского комитета Натали Смыр сказала:
«Вам представлен на рассмотрение во втором чтении проект закона «О Республиканском бюджете на 2020 год», который неоднократно обсуждался на заседаниях профильного комитета в разрезе ведомственной структуры доходов и расходов.
Доходы местных бюджетов увеличиваются в общей сумме на 39 млн. руб. Соответственно меняются параметры Государственного бюджета: по доходам - 10 301 585,7 тыс. руб., по расходам - 10 604 262,7 тыс. руб., дефицит составит - 302 677,0 тыс. руб.
Расходная часть Республиканского бюджета меняется на 49 млн рублей, в том числе:
- 17 млн руб. - межбюджетный трансферт Пенсионному фонду для 100 процентного увеличения доплат пенсионерам, не получающим пенсии иностранного государства;
- 32 млн руб. - в соответствии с решением профильного комитета , которое было озвучено на прошлом заседании.
Таким образом, Республиканский бюджет составит по доходам 8 115 485,3 тыс. руб., по расходам 8 397 430,0 тыс. руб., дефицит - 281 944,7 тыс. руб.»
Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. Три депутата не голосовали вообще.
Шесть оппозиционных депутатов – Лаша Ашуба, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш - в знак протеста покинули зал заседаний.
Последнее от
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАПРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫ
- ВЛАДИМИР ПУТИН И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ХАДЖИМБА И НАРОД АБХАЗИИ С НОВЫМ ГОДОМ
- В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ НЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТРЕЛЯЛИ ДОМ БРАТА РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНЫЕ ВСТРЕЧИ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГОРОДСКИХ УПРАВЛЕНИЙ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ПОЗДРАВИЛ МЕДИКОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ