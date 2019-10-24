ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД

«Вам представлен на рассмотрение во втором чтении проект закона «О Республиканском бюджете на 2020 год», который неоднократно обсуждался на заседаниях профильного комитета в разрезе ведомственной структуры доходов и расходов.

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ . Депутаты парламента приняли законопроект «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2020 год» в окончательном чтении.

Доходы местных бюджетов увеличиваются в общей сумме на 39 млн. руб. Соответственно меняются параметры Государственного бюджета: по доходам - 10 301 585,7 тыс. руб., по расходам - 10 604 262,7 тыс. руб., дефицит составит - 302 677,0 тыс. руб.

Расходная часть Республиканского бюджета меняется на 49 млн рублей, в том числе:

17 млн руб. - межбюджетный трансферт Пенсионному фонду для 100 процентного увеличения доплат пенсионерам, не получающим пенсии иностранного государства;

32 млн руб. - в соответствии с решением профильного комитета , которое было озвучено на прошлом заседании.

Таким образом, Республиканский бюджет составит по доходам 8 115 485,3 тыс. руб., по расходам 8 397 430,0 тыс. руб., дефицит - 281 944,7 тыс. руб.»

Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. Три депутата не голосовали вообще.

Шесть оппозиционных депутатов – Лаша Ашуба, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Рауль Лолуа, Инал Тарба и Юрий Хагуш - в знак протеста покинули зал заседаний.