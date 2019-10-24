С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» поступают поздравления народа Абхазии от имени различных политических и общественных организаций.

«Уважаемые ветераны Отечественной Войны народа Абхазии, дорогой народ Абхазии! Братья и сестры, наше старшее поколение – поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом! Желаем вам в наступающем году доброго здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы, успехов в делах и начинаниях!

Желаем молодому поколению Абхазии, радовать всех нас своими успехами! Уверены, что в новом году мы услышим об очередных громких победах наших спортсменов, музыкантов, художников и ученых!

Мира и процветания нашей Абхазии!

Пусть 2020 год станет благоприятным периодом для всего нашего народа!»

*** Политическая партия «Амцахара» поздравляет ветеранов, всех жителей Абхазии с наступающим 2020 годом!

«2019 год был непростым для всех нас. Он наполнен значительными политическими событиями и сложными экономическими проблемами. Этот год был тяжелым для нас и всех тех, кто неравнодушен к судьбе своей страны.

Уходящий год вошел в летопись нашей новейшей истории, как год, когда был отравлен лидер оппозиции, депутат Парламента РА Аслан Бжания и двое его охранников. Им чудом удалось выжить. Средь бела дня в центре нашей столицы были расстреляны наши граждане. Страну потряс и ряд других громких преступлений.

Надеемся, что в наступающем году наша страна встанет на рельсы стабильности, правопорядка и экономического развития.

Желаем всем жителям Абхазии исполнения самых заветных желаний и благополучия каждой семье. Желаем спокойствия и достатка!

Пусть 2020 год станет благоприятным периодом для всего нашего народа!»