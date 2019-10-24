С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» поступают поздравления народа Абхазии от имени различных политических и общественных организаций.
*** Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУАА»
«Уважаемые ветераны Отечественной Войны народа Абхазии, дорогой народ Абхазии! Братья и сестры, наше старшее поколение – поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом! Желаем вам в наступающем году доброго здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы, успехов в делах и начинаниях!
Желаем молодому поколению Абхазии, радовать всех нас своими успехами! Уверены, что в новом году мы услышим об очередных громких победах наших спортсменов, музыкантов, художников и ученых!
Мира и процветания нашей Абхазии!
Пусть 2020 год станет благоприятным периодом для всего нашего народа!»
*** Политическая партия «Амцахара» поздравляет ветеранов, всех жителей Абхазии с наступающим 2020 годом!
«2019 год был непростым для всех нас. Он наполнен значительными политическими событиями и сложными экономическими проблемами. Этот год был тяжелым для нас и всех тех, кто неравнодушен к судьбе своей страны.
Уходящий год вошел в летопись нашей новейшей истории, как год, когда был отравлен лидер оппозиции, депутат Парламента РА Аслан Бжания и двое его охранников. Им чудом удалось выжить. Средь бела дня в центре нашей столицы были расстреляны наши граждане. Страну потряс и ряд других громких преступлений.
Надеемся, что в наступающем году наша страна встанет на рельсы стабильности, правопорядка и экономического развития.
Желаем всем жителям Абхазии исполнения самых заветных желаний и благополучия каждой семье. Желаем спокойствия и достатка!
Пусть 2020 год станет благоприятным периодом для всего нашего народа!»
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