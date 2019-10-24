РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД ПО ДОХОДАМ СОСТАВЛЯЕТ 8,115 МЛН РУБ., ПО РАСХОДАМ – 8,397 МЛН РУБ., ДЕФИЦИТ – 281,944 МЛН РУБ.

Из 29 депутатов, присутствовавших на сегодняшнем заседании сессии, 20 проголосовали за данный вариант бюджета. Три депутата не голосовали вообще.

В итоге депутаты проголосовали за республиканский бюджет на 2020 год в первом, втором и окончательном чтении.

Сухум. 30 декабря 2019. Абхазия-Информ . В понедельник, 30 декабря депутаты парламента продолжили обсуждение проекта Республиканского бюджета на 2020 год. И это заседание проходило так же эмоционально, как и предыдущие обсуждения главного финансового документа страны.

Председатель парламентского комитета по по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр: Сегодня проходит внеочередное заседание сессии парламента. На повестке дня стоит вопрос принятия Республиканского бюджета, а также бюджетов шести внебюджетных фондов. Непринятие бюджета не влечет за собой каких-то страшных последствий, но хочу напомнить, что бюджет – это атрибут государственности, и мы должны, как депутаты, понимать меру ответственности за его непринятие. Мы тем самым подписываемся под своей несостоятельностью.

На расширенном заседании профильного комитета с участием Минфина и Контрольной палаты стороны пришли к взаимному согласию по спорным вопросам. Предусмотрено дополнительное увеличение доходной части бюджета 453 млн рублей (это дополнительные суммы подоходного налога за счет увеличивающейся зарплаты).

В итоге, государственный бюджет составит 10 млрд 301 млн рублей по доходам и 10 млрд 604 млн рублей - по расходам. Дефицит гобюджета - 302 млн рублей.

В связи с тем, что параметры госбюджета изменились, изменится на 49 млн рублей и расходная часть республиканского бюджета. Из них: 17 млн рублей - межбюджетный трансфер Пенсионному фонду для увеличения на 100% доплаты пенсионерам, не получающим пенсии других государств), плюс поправки в расходную часть, которые обсуждались на прошлой сессии в размере 32 млн рублей, с минусом повышения зарплаты сотрудникам СГБ.

Таким образом, республиканский бюджет по доходам составит 8 млрд 115 млн рублей, по расходам - 8 млрд 397 млн рублей. Дефицит - 281 млн рублей.

Единственным хорошим моментом будет увеличение доплат части пенсионеров.

Думаю, ломать копья не стоит, поэтому я призываю голосовать депутатов за этот бюджет.

Спикер Валерий Кварчия: Нет худа без добра. В итоге наша полемика привела к повышению доплат ряду наших пенсионеров. На мой взгляд, остаются перекосы в расходной части, но в целом мы впервые за 10 лет принимаем самый социально-ориентированный бюджет.

Депутат Лаша Ашуба: Нас, естественно, радует такой бюджет, но мы, тем самым, увеличили нагрузку на расходную часть. На предыдущем заседании Вы, Джансух Эдуардович, говорили о том, что бюджет не выдержит предлагаемые депутатами поправки. Что сегодня изменилось? Нам понятны ваши опасения, ведь в случае неисполнения бюджета именно Минфин будет за это отвечать.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба: В результате консультаций с депутатами была достигнута договоренность и предложен к рассмотрению оптимальный проект бюджета. Предлагаемое ранее увеличение доходной части бюджета на 72 млн рублей было безусловно трудно к исполнению. Нынешний дефицит покроется за счет привлечения кредитов Нацбанка и иных кредитных организаций РА. Это позволяет нам с уверенностью сказать, что мы справимся с исполнением бюджета. Собственные доходы в республиканском бюджете увеличились на 126 млн рублей, российская помощь составит 4 млрд 746 млн рублей.

Депутат Батал Табагуа: К сожалению, мы не умеем хвалить людей за сделанную ими работы и радоваться чужим успехам. Дополнительные средства в бюджете нашлись благодаря тому, что Контрольная палата показала нам, где их взять. В итоге наши пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, с учетом доплаты будут получать в среднем 2500 рублей. Тем не менее, этот бюджет не является реформистским.

Депутат Рауль Лолуа: О каком увеличении бюджета может идти речь, если все что вы добавляете к нему – воздушные деньги. Это антинародный бюджет, который предусматривает откаты и коррупцию. Конкретные люди получат с него свои 5%. Я призываю депутатов не голосовать за такой бюджет. Нужно показать исполнительной власти, что они не умеют работать. Если мы проголосуем за такой бюджет, то распишемся в своей беспомощности.

Депутат Леонид Чамагуа: Следует понимать, что в ближайшие 2-3 года у нас увеличится число пенсионеров, не получающих российскую помощь. Число их ежегодно будет возрастать от 1000 до 1500 человек. Сможет ли бюджет выдержать такую нагрузку, даже если пенсии с учетом нынешних доплат не будут превышать 2500 рублей. Мы же обязаны довести размер пенсий наших граждан, получающих только абхазскую пенсию, до 5 тысяч рублей. Ведутся ли какие-то переговоры или консультации по этой теме?

Председатель Пенсионного фонда РА Денис Гулария: Действительно, число получателей только абхазской пенсии из года в год увеличивается. С 2020 года на Пенсионный фонд ляжет серьезная нагрузка, но я надеюсь, что мы справимся с выплатой пенсий и пособий. А вот в дальнейшем, не хочу сгущать краски, но будут серьезны проблемы с выплатами и их придется решать за счет дотаций со стороны государства.

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба: Пенсии и зарплаты – это приоритетные обязательства государства, и сомнений в их выплатах возникать не может. В случае дефицита средств, мы урежем другие расходы.

Депутат Рауль Лолуа: Сегодня 3,5 млрд рублей уходит на заработную плату. С учетом 15% оптимизации штатов, экономия составит более 400 млн рублей. Это и есть свободные средства.

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия: нам необходимо внести изменения в структуру учета пенсионеров и оптимизировать работу самого Пенсионного фонда.

Депутат Батал Айба: Кто будет отвечать, если бюджет не будет выполнен? Нам опять придется секвестировать его параметры?

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба: Год еще не закончился, но я хочу вам сообщить, что по последним данным исполнение доходной части бюджета за 2019 год уже составило 95% от запланированных показателей. В целом же, консолидированный бюджет выполнен более чем на 95%. По сравнению с прошлым годом, доходная часть увеличилась на 300 млн рублей. Что касается 2020 года, то есть реальные к исполнению показатели, но есть и не реальные.

Депутат Инал Тарба: А как быть с зарплатами сотрудникам СГБ, увеличение которых предлагалось в поправках к бюджету депутатами?

Вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба: насколько мне известно, ведутся переговоры на уровне глав государств Абхазии и России о существенном улучшении денежного довольствия и материально-технического обеспечения службы.

Депутат Александр Анкваб: В Российской Федерации при составлении бюджета ориентируются на стоимость барреля нефти и инфляцию. Мы эти показатели учитывать не можем, но мы можем ориентироваться на показатели внутреннего валового продукта. Соотношение ВВП в 2013 году (800 млн) и 2018 году в долларовом эквиваленте составляет примерно минус 200 млн рублей.

Формирование бюджета - это кропотливый труд, результат тесной связи министерства финансов со разными ведомствами, а также парламентом. К сожалению, за прошедший период этого полезного сотрудничества мы не увидели. Именно поэтому наши абсолютные показатели чаще всего бывают ущербными. Мы не можем с уверенностью прогнозировать послезавтрашний день. И именно об этом и говорили депутаты, и я тоже придерживаюсь такого же мнения. Это наша общая ошибка, которую нужно исправлять. Прошу Минфин это учесть на будущее.