ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
Сухум. 31 декабря 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» продолжают поступать поздравления народу Абхазии от имени различных политических, государственных и общественных деятелей, политических партий и общественных организаций.
Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия поздравил с наступающим Новым годом жителей столицы и всей республики.
В поздравлении говорится:
«Дорогие сухумцы и жители всей нашей республики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Уходящий год был непростым, но строя планы на 2020 год мы надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Я уверен, будущее каждого из нас, города, республики, зависит от нас самих. И только мы сами можем сделать Сухум ещё более красивым, ухоженным, комфортным для проживания и отдыха.
Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а дела увенчаются успехом! Пусть ваши дети только радуют вас, пусть родители будут здоровы, а друзья верны! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Удачи вам в Новом году!»
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