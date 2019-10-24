ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Новый год – время, когда все мы ждем удивительных перемен, когда принято подводить итоги и намечать планы на будущее. Желаю всем сухумцам и гостям столицы, всему народу Апсны добра и благополучия, счастья и успешного осуществления замыслов, мира и уверенности в завтрашнем дне.

Уходящий год был непростым, но строя планы на 2020 год мы надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Я уверен, будущее каждого из нас, города, республики, зависит от нас самих. И только мы сами можем сделать Сухум ещё более красивым, ухоженным, комфортным для проживания и отдыха.

Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а дела увенчаются успехом! Пусть ваши дети только радуют вас, пусть родители будут здоровы, а друзья верны! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Удачи вам в Новом году!»

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