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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Новости Вторник, 31 декабря 2019 10:52
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Сухум. 31 декабря 2019. Абхазия-Информ. В редакцию «Абхазия-Информ» продолжают поступать поздравления народу Абхазии от имени различных политических, государственных и общественных деятелей, политических партий и общественных организаций.

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия поздравил с наступающим Новым годом жителей столицы и всей республики.

В поздравлении говорится:

«Дорогие сухумцы и жители всей нашей республики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

Новый год – время, когда все мы ждем удивительных перемен, когда принято подводить итоги и намечать планы на будущее. Желаю всем сухумцам и гостям столицы, всему народу Апсны добра и благополучия, счастья и успешного осуществления замыслов, мира и уверенности в завтрашнем дне.

Уходящий год был непростым, но строя планы на 2020 год мы надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Я уверен, будущее каждого из нас, города, республики, зависит от нас самих. И только мы сами можем сделать Сухум ещё более красивым, ухоженным, комфортным для проживания и отдыха.

Пусть ваши надежды и мечты станут реальностью, а дела увенчаются успехом! Пусть ваши дети только радуют вас, пусть родители будут здоровы, а друзья верны! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Удачи вам в Новом году!»

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