АЛХАС АГУМАВА НАЗНАЧЕН ПРОКУРОРОМ ГОРОДА СУХУМ

Агумава А.А. родился в 1983 году в г. Москва, РФ.

Генеральный прокурор РА Адгур Агрба подписал приказы о назначении Агумава Алхаса Ардонбейевича прокурором г. Сухум и Трапш Алиаса Леонидовича - заместителем столичного прокурора.

Сухум. 31 декабря 2019. Абхазия-Информ . Алхас Агумава назначен прокурором г. Сухум, а Алиас Трапш – его заместителем.

В 2001 году окончил 14 среднюю школу г. Сухум, в том же году поступил и в 2006 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры работает с мая 2009 года на разных должностях - от старшего следователя до помощника прокурора г. Сухум.

В феврале 2016 приказом Генерального прокурора РА назначен на должность заместителя прокурора г. Сухум.

У Агумава классный чин советника юстиции.

Женат, отец двоих детей.

Трапш А.Л. родился 27 сентября 1990 года в г. Гудаута.

В 2007 году окончил четвертую Гудаутскую среднюю школу №4. В том же году поступил и в 2012 окончил Военный университет Минобороны РФ по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры (в Военной прокуратуре РА) работает с февраля 2013 года.

С 1 июля 2014 года переведен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

С июля 2018 года назначен на должность прокурора-криминалиста Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

С августа 2019 года переведен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

У А. Трапша классный чин: младшего советника юстиции.