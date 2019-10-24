АЛХАС АГУМАВА НАЗНАЧЕН ПРОКУРОРОМ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 31 декабря 2019. Абхазия-Информ. Алхас Агумава назначен прокурором г. Сухум, а Алиас Трапш – его заместителем.
Генеральный прокурор РА Адгур Агрба подписал приказы о назначении Агумава Алхаса Ардонбейевича прокурором г. Сухум и Трапш Алиаса Леонидовича - заместителем столичного прокурора.
Агумава А.А. родился в 1983 году в г. Москва, РФ.
В 2001 году окончил 14 среднюю школу г. Сухум, в том же году поступил и в 2006 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с мая 2009 года на разных должностях - от старшего следователя до помощника прокурора г. Сухум.
В феврале 2016 приказом Генерального прокурора РА назначен на должность заместителя прокурора г. Сухум.
У Агумава классный чин советника юстиции.
Женат, отец двоих детей.
Трапш А.Л. родился 27 сентября 1990 года в г. Гудаута.
В 2007 году окончил четвертую Гудаутскую среднюю школу №4. В том же году поступил и в 2012 окончил Военный университет Минобороны РФ по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры (в Военной прокуратуре РА) работает с февраля 2013 года.
С 1 июля 2014 года переведен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
С июля 2018 года назначен на должность прокурора-криминалиста Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
С августа 2019 года переведен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
У А. Трапша классный чин: младшего советника юстиции.
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