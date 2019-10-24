АБХАЗСКИЕ ФРУКТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА УКРАСЯТ НОВОГОДНИЕ СТОЛЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЮВО В ГУДАУТЕ

Сухум. 31 декабря 2019. Абхазия-Информ. Абхазские фрукты и национальные блюда украсят новогодние столы военнослужащих российской военной базы в Гудауте.

Меню военнослужащих соединения ЮВО в Абхазии в новогодние дни разнообразят местные фрукты – мандарины, апельсины, киви и хурма, а также различные национальные блюда, в том числе ажьцаа (копченое мясо), акудрца (суп из фасоли), острая аджика и знаменитая мамалыга (густая каша из кукурузы).