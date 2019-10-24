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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ФРУКТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА УКРАСЯТ НОВОГОДНИЕ СТОЛЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЮВО В ГУДАУТЕ

Новости Вторник, 31 декабря 2019 11:50
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АБХАЗСКИЕ ФРУКТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА УКРАСЯТ НОВОГОДНИЕ СТОЛЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЮВО В ГУДАУТЕ

Сухум. 31 декабря 2019. Абхазия-Информ. Абхазские фрукты и национальные блюда украсят новогодние столы военнослужащих российской военной базы в Гудауте.

Меню военнослужащих соединения ЮВО в Абхазии в новогодние дни разнообразят местные фрукты – мандарины, апельсины, киви и хурма, а также различные национальные блюда, в том числе ажьцаа (копченое мясо), акудрца (суп из фасоли), острая аджика и знаменитая мамалыга (густая каша из кукурузы).

С учетом многонациональности личного состава военной базы повара соединения будут чередовать приготовление кавказской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 декабря 2019 11:54

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