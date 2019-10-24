НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РАУЛЯ ХАДЖИМБА
Сухум. 1 января 2020. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравли народ Абхазии с Новым 2020 годом.
Дорогие соотечественники!
Всего лишь несколько минут отделяют нас от наступающего нового, 2020 года! Мы связываем с ним значительные перемены, успехи и надежды на улучшение социального положения наших граждан, укрепление безопасности нашего государства! У нас достаточно оснований для достижения такой перспективы!
Уходящий год был сопряжен с немалыми трудностями. В то же время нам удалось сохранить стабильность в стране, предпринять заметные шаги в социально-экономической сфере, в восстановлении инфраструктуры городов и районов республики. В конструктивном русле и динамично развиваются абхазо-российские отношения. Инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры. Интенсивнее и эффективнее развивается взаимодействие работников аграрной сферы Абхазии и России. Уходящий год был ознаменован достижением серьезных соглашений по восстановлению морских и воздушных сообщений между двумя дружественными государствами, подписанием стратегически важных документов, направленных на модернизацию наших Вооруженных Сил.
Набирает новые обороты туристическая индустрия, ощутимы результаты продолжающихся реформ в банковской сфере.
Значительное внимание было уделено улучшению материального положения работников культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, инвалидов разных категорий. Мы и впредь намерены изыскивать дополнительные возможности для удовлетворения социальных запросов всех наших граждан. В 2019 году наши спортсмены воодушевили нас своими неоднократными победами!
Несмотря на имеющиеся еще разногласия в обществе, мы все должны ясно осознать, что судьба абхазского независимого государства и конституционных завоеваний нашего народа дороже и ценнее личных интересов и политических амбиций. Нашей общей целью должно быть сохранение единства народа, отстоявшего свою свободу и независимость ценой огромных жертв.
Дорогие граждане! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, благополучия, новых свершений и побед во имя процветания нашего Отечества!
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Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!
Абар минуҭқәак роуп инхаз ҳгәыҕра дуқәа здаҳҳәало ҩ-нызқьи ҩажәатәи Ашықәс Ҿыц ҳҭаларцаз! Ишаҧу еиҧш, Ашықәс Ҿыц иацуп агәамч ҕәҕәа, агәалаҟара, анасыҧ, аманшәалара, аихьӡара ҿыцқәа!
Иҳаҩсыз ашықәс лыҵшәадамызт. Иҟаҵан ашьаҿақәа ҳтәыла аекономикатә инфраструктура арҿыцра аганахьала, иаарҧшын аҽазышәарақәа ҳақалақьқәеи ҳраионқәеи рхаҿра аиҕьтәразы. Имҩаҧысуан асоциалтә-гәабзиарахьчаратә, аҵара-культуратә обиектқәа ирыгу-ирыбзоу арҽеира. Иҵегь аҽарҭбааит ҳастратегиатә дгылаҩ хада Урыстәылеи ҳареи ҳусеицура амҽхак. Ашьаҿа ҕәҕәақәа ҟаҵоуп ҳтәыла ашәарҭадара арҕәҕәаразы.
Азҿлымҳара агмызт аҳәаанырцәтәи ҳадиаспорақәеи ҳареи ҳаимадара, Нхыҵ-Кавказтәи аиашьаратә республикақәеи ҳареи ҳаинырра. Аҳәынҭқарратә приоритетқәа ируакны иҟан, иаанхоит ҳбызшәа, ҳҭоурых, ҳатрадициатә культура иҵегь рышьҭыхра, рӡыргара, аҿар активла ҳтәыла ауаажәларратә ҧсҭазаара ралархәра.
Ҳауаажәлар еиуеиҧшым апартиақәеи, аиҿкаарақәеи ирылазаргьы, ирымоу хықәкы хадак ауп – ихьыҧшым, зхы иақәиҭу аҳәынҭқарра аиқәырхара, арҿиара. Сгәы иаанагоит ҳажәларгьы Аҧсны анапхгарагьы еилыркаауеит ҳәа уи ада ҧсыхәа шыҟам!
Ҽааныбзиала!
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