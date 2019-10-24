НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РАУЛЯ ХАДЖИМБА

Сухум. 1 января 2020. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравли народ Абхазии с Новым 2020 годом.

Дорогие соотечественники!

Всего лишь несколько минут отделяют нас от наступающего нового, 2020 года! Мы связываем с ним значительные перемены, успехи и надежды на улучшение социального положения наших граждан, укрепление безопасности нашего государства! У нас достаточно оснований для достижения такой перспективы!

Уходящий год был сопряжен с немалыми трудностями. В то же время нам удалось сохранить стабильность в стране, предпринять заметные шаги в социально-экономической сфере, в восстановлении инфраструктуры городов и районов республики. В конструктивном русле и динамично развиваются абхазо-российские отношения. Инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры. Интенсивнее и эффективнее развивается взаимодействие работников аграрной сферы Абхазии и России. Уходящий год был ознаменован достижением серьезных соглашений по восстановлению морских и воздушных сообщений между двумя дружественными государствами, подписанием стратегически важных документов, направленных на модернизацию наших Вооруженных Сил.