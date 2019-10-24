В ОТНОШЕНИИ ДАТО АХАЛАЯ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Ахалая Д.Р. был задержан в г. Сухум 30 декабря 2019 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой г. Сухум по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю., имевшего место 22 ноября 2019 г. на Набережной Махаджиров в г. Сухум. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалая Д.Р. избрана до 29 февраля 2020 года.

Сухум. 2 января 2019. Абхазия-Информ . 2 января 2020 года Сухумский городской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры г. Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца с. Моква Очамчырского района, Ахалая Дато Ревазовича, 1990 года рождения.

17 декабря 2019 года Сухумский городской суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении брата Дато Ахалая - Ахалая Демура Ревазовича, задержанногог 15 декабря. Первоначально в интересах следствия. имя Демура Ахалая не разглашалось.

Постановлением следователя 9 декабря 2019 г. был объявлен в розыск Чкадуа Эрик Юрьевич.

Как сообщалось ранее, 22 ноября 2019 года прокуратурой г. Сухум было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА, по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия совершенное группой лиц по предварительному сговору.

22 ноября группа неизвестных лиц, вооруженных автоматическим оружием, открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на Проспекте Леона в центре Сухума.

В результате стрельбы погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Спустя 11 дней в реанимационном отделении Республиканской больницы умерла еще одна пострадавшая - официантка ресторана Доминика Акиртава. Два человека получили ранения в ноги и руку.

9 декабря был объявлен в розыск подозреваемый по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженец г. Ткуарчал, житель Сухума Эрик Чкадуа, 1979 года рождения.

Это резонансное преступление стало причиной освобождения от должностей министра внутренних дел Гарри Аршба, генерального прокурора Зураба Ачба и заместителя генпрокурора Эшсоу Какалия.