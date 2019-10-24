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Абхазия Информ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ГОРОДЕ ГАГРА ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА

Новости Пятница, 03 января 2020 11:28
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Сухум. 3 января 2020. Абхазия-Информ. В результате пожара в городе Гагра погибла женщина.

2 января в г. Гагра (Проспект Ардзинба, д. 110) произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РА, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 10 минут. Полностью сгорел двухэтажный частный дом. В результате пожара погибла женщина. Хозяин дома получил ожоги. От огня частично пострадали близстоящие соседские дома. Причины пожара устанавливаются.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 03 января 2020 11:33

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