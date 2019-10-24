ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОСУДИЛИ ТЕРРАКТ В БАГДАДЕ

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия решительно осуждает теракт в аэропорту Багдада, представляющий собой чудовищный и беспрецедентный образец государственного терроризма, ставящий человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями.

Сухум. 4 декабря 2020. Абхазия-Информ. Депутаты народное Собрания Республики Абхазия выступили с заявлением осуждающим террористический акт, совершенный в отношении иранского генерала Касема Сулеймани.

США совершили террористический акт в нарушение действующих международных норм, общепризнанных принципов международного права, продемонстрировав полное игнорирование позиций других факторов мировой политики и общечеловеческих ценностей.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования семье Касема Сулеймани, руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью видного государственного и военного деятеля. Мы призываем все международные организации и представительные органы государств мира осудить террористический акт, направленный на развязывание войны в регионе.