 

В мире

Документы

Календарь событий

« Январь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОСУДИЛИ ТЕРРАКТ В БАГДАДЕ

Новости Суббота, 04 января 2020 15:09
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОСУДИЛИ ТЕРРАКТ В БАГДАДЕ

Сухум. 4 декабря 2020. Абхазия-Информ. Депутаты народное Собрания Республики Абхазия выступили с заявлением осуждающим террористический акт, совершенный в отношении иранского генерала Касема Сулеймани.

В заявлении говорится:

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия решительно осуждает теракт в аэропорту Багдада, представляющий собой чудовищный и беспрецедентный образец государственного терроризма, ставящий человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями.

США совершили террористический акт в нарушение действующих международных норм, общепризнанных принципов международного права, продемонстрировав полное игнорирование позиций других факторов мировой  политики и общечеловеческих ценностей.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования семье Касема Сулеймани, руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью видного государственного и военного деятеля. Мы призываем все международные организации и представительные органы государств мира осудить террористический акт, направленный на развязывание войны в регионе.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 04 января 2020 15:22

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ГОРОДЕ ГАГРА ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.