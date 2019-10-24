УМЕР ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РАДИОН ТАРКИЛ.

Родился Родион Таркил 2 января 1927г в с. Дурипш Гудаутского района. После окончания средней школы в 1944 году поступил в Сухумский Государственный пединститут им. А.М. Горького.

С 1947 по 1949 год учился в Криворожском летном училище, в 1959 году окончил Ульяновское Высшее авиационное училище гражданской авиации.

Родион Таркил 34 года проработал в Сухумском аэропорту. С 1966 до 1984 года – командир Сухумского объединенного авиапредприятия грузинского управления Гражданской авиации.

После ухода на пенсию в 1984 году работал директором дома отдыха «Алмаз». Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР шестого, восьмого и девятого созывов.

Член КПСС с 1958 года. Был членом Абхазского обкома партии. Входил в состав комиссии по промышленности, транспорту и связи Верховного Совета Абхазской АССР.

Кавалер ордена «Знак Почета».

Родион Таркил воспитал плеяду летчиков-авиаторов абхазов. Его ученики внесли большой вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993г.г. .

За большой вклад в развитие гражданской авиации в Абхазии и подготовку национальных кадров в 2006 году Р. Таркил был награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.