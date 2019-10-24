ЭПАТАЖНОГО ПРИМОРСКОГО ДЕПУТАТА ЗАДЕРЖАЛИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 2 января 2019. Абхазия-Информ. Депутата Заксобрания Приморского края задержали таможеные органы во время пересечения российско-абхазской границы, об этом сам Андрей Ищенко рассказал на своей страничке Facebook, опубликовав обращение к президенту страны Владимиру Путину, сообщает "Вести: Приморье".

По словам депутата, он направлялся в дружественную Абхазию в рамках программы "Победа 75" и вез с собой интеллектуальную собственность: икону и книгу с историей священослужителей. После того, как его не пустили в Абхазию, он решил обратиться к президенту России.