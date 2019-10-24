 

В мире

Документы

Календарь событий

« Ноябрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭПАТАЖНОГО ПРИМОРСКОГО ДЕПУТАТА ЗАДЕРЖАЛИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Новости Воскресенье, 05 января 2020 12:06
Оцените материал
(0 голосов)
ЭПАТАЖНОГО ПРИМОРСКОГО ДЕПУТАТА ЗАДЕРЖАЛИ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 2 января 2019. Абхазия-Информ. Депутата Заксобрания Приморского края задержали таможеные органы во время пересечения российско-абхазской границы, об этом сам Андрей Ищенко рассказал на своей страничке Facebook, опубликовав обращение к президенту страны Владимиру Путину, сообщает "Вести: Приморье".

По словам депутата, он направлялся в дружественную Абхазию в рамках программы "Победа 75" и вез с собой интеллектуальную собственность: икону и книгу с историей священослужителей. После того, как его не пустили в Абхазию, он решил обратиться к президенту России.

Андрей Ищенко выложил на своей страничке полный текст обращения к президенту, написанный от руки. При этом почерк не совсем разборчив и до конца понять причины задержания на границе не представляется возможным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 января 2020 12:09

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « УМЕР ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА РАДИОН ТАРКИЛ.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.