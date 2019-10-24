НА 79-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АНРИ ДЖЕРГЕНИЯ

Анри Михайлович Джергения родился 8 августа 1941 года в Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. В 1963 году окончил юридический факультет МГУ. В 1963-1964 гг. – следователь МВД Абхазии. В 1964-1965 гг. служил в армии. С юности мечтал стать дипломатом, однако поступить в МГИМО тогда не удалось. Через 30 лет Джергения, будучи генпрокурором Абхазии и теоретиком-правоведом, участвовал в дипломатическом переговорном процессе между Абхазией и Грузией.

Сухум. 5 января 2020. Абхазия-Информ . На 79-ом году в Москве ушел из жизни видный государственный, политический и общественный деятель Абхазии Анри Джергения.

В 1965-1973 – старший следователь в МВД Абхазии.

В 1973-1975 – старший следователь прокуратуры Сухуми.

В 1975-1978 — председатель народного суда Сухуми.

В 1978-1992 – член Верховного Суда Абхазии.

В 1989-2001 – советник, личный представитель президента Абхазии Владислава Ардзинба

В 1992-2001 – генеральный прокурор Абхазии.

С 1992 по 2001 год Джергения был личным представителем главы Абхазии Владислава Ардзинба на переговорах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта. Анри Джергения принимал участие в ряде дипломатических встреч в Женеве и Москве. Он был одним из разработчкивов "Заявления о мерах по урегулированию грузино-абхазского конфликта" от 4 апреля 1994 года.

В 2001-2002 – премьер-министр Абхазии.

В 2004 году баллотировался на пост президента Абхазии.

После 2014 года, когда к власти в Абхазии в результате государственного переворота пришёл Рауль Хаджимба, Джергения принял участие в ряде мероприятий Блока оппозиционных сил. Джергения дал критическую политико-правовую оценку событиям мая 2014 года, действия Хаджимба и его активистов охарактеризовал как уголовно наказуемые, уличил президента в нарушении сакральной абхазской клятвы, призвал к самороспуску парламента Абхазии и досрочным президентским выборам.



