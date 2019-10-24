КАН ТАНИЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АППАРАТА ВААК И ОТЧИТАЛСЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ
Сухум. 5 января 2020. Абхазия-Информ. В 2019 году в ВААК была создана новая структура Всемирного абхазо-абазинского конгресса – Аппарат ВААК, который возглавил бывший заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.
Подводя итоги 2019 года, Тания рассказал о проделанной работе, а также сообщил о финансовых расходах Конгресса за 2018 и 2019 годы.
Аппарат ВААК – это структурное подразделение, обеспечивающее уставную деятельность организации и выполнение поручений председателя Высшего совета ВААК в рамках полномочий аппарата. По словам Тания, особое внимание в работе аппарата уделяется координации работы региональных и местных отделений Конгресса.
«Из основных задач Аппарата можно назвать подготовку ежегодных планов мероприятий Конгресса, представление их на утверждение председателю Высшего совета ВААК и контроль за их реализацией, формирование ежегодных финансовых и прочих отчетов, подготовку совещаний и мероприятий с участием Председателя, работа с обращениями граждан к Председателю и решение других задач в соответствии с поручениями Председателя», – отметил руководитель аппарата ВААК.
Финансирование Конгресса осуществляется за счет пожертвований физических лиц и членских взносов членов ВААК.
Большая часть пожертвований в 2018 и 2019 годах поступала от председателя Высшего Совета Конгресса Муссы Экзекова – 32 миллиона рублей. Существенную помощь организации также оказал глава «Московской Абхазской Диаспоры», член Высшего совета ВААК Беслан Агрба – 10 миллионов рублей. На расчетный счет Конгресса также поступают небольшие суммы в виде членских взносов от членов Конгресса.
Что касается расходов, то на работу Информационного портала за истекший период было направлено 11,2 млн рублей, на реализацию социальных проектов - 8,5 млн рублей.
ВААК также финансировал различные научные программы на сумму 910 тысяч рублей. Ремонт центрального офиса в Сухуме вместе с приобретением мебели и оргтехники обошелся в 5,6 млн рублей. На заработную плату сотрудников было потрачено 7,8 млн рублей. Расходы на служебные и международные поездки в Турцию, Иорданию, Египет, Великобританию, Нидерланды, Бельгию составили 4 млн рублей, на информационную и сувенирную продукцию – 625 тысяч рублей.
Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) – это организация с историей и богатым наследием. В настоящее время ВААК осуществляет свою деятельность по нескольким основным направлениям: международная деятельность в странах компактного проживания диаспоры, работа на местах, работа с женщинами-представительницами абхазо-абазинского народа и с молодежью, развитие информационного портала на нескольких языках и другое.
Главная задача Конгресса - объединить всех представителей абхазо-абазинского этноса, проживающих в мире. Войти в организацию может любой представитель народа абаза из любой точки мира. Для этого необходимо заполнить онлайн Заявление на Инфопортале Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
Подробнее: https://abaza.org/kan-taniya-podvel-itogi-raboty-apparata-vaak-i-otchitalsya-o-dokhodakh-i-raskhodakh