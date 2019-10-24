КАН ТАНИЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АППАРАТА ВААК И ОТЧИТАЛСЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ

Аппарат ВААК – это структурное подразделение, обеспечивающее уставную деятельность организации и выполнение поручений председателя Высшего совета ВААК в рамках полномочий аппарата. По словам Тания, особое внимание в работе аппарата уделяется координации работы региональных и местных отделений Конгресса.

Подводя итоги 2019 года, Тания рассказал о проделанной работе, а также сообщил о финансовых расходах Конгресса за 2018 и 2019 годы.

Сухум. 5 января 2020. Абхазия-Информ. В 2019 году в ВААК была создана новая структура Всемирного абхазо-абазинского конгресса – Аппарат ВААК, который возглавил бывший заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

«Из основных задач Аппарата можно назвать подготовку ежегодных планов мероприятий Конгресса, представление их на утверждение председателю Высшего совета ВААК и контроль за их реализацией, формирование ежегодных финансовых и прочих отчетов, подготовку совещаний и мероприятий с участием Председателя, работа с обращениями граждан к Председателю и решение других задач в соответствии с поручениями Председателя», – отметил руководитель аппарата ВААК.

Финансирование Конгресса осуществляется за счет пожертвований физических лиц и членских взносов членов ВААК.

Большая часть пожертвований в 2018 и 2019 годах поступала от председателя Высшего Совета Конгресса Муссы Экзекова – 32 миллиона рублей. Существенную помощь организации также оказал глава «Московской Абхазской Диаспоры», член Высшего совета ВААК Беслан Агрба – 10 миллионов рублей. На расчетный счет Конгресса также поступают небольшие суммы в виде членских взносов от членов Конгресса.

Что касается расходов, то на работу Информационного портала за истекший период было направлено 11,2 млн рублей, на реализацию социальных проектов - 8,5 млн рублей.

ВААК также финансировал различные научные программы на сумму 910 тысяч рублей. Ремонт центрального офиса в Сухуме вместе с приобретением мебели и оргтехники обошелся в 5,6 млн рублей. На заработную плату сотрудников было потрачено 7,8 млн рублей. Расходы на служебные и международные поездки в Турцию, Иорданию, Египет, Великобританию, Нидерланды, Бельгию составили 4 млн рублей, на информационную и сувенирную продукцию – 625 тысяч рублей.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК) – это организация с историей и богатым наследием. В настоящее время ВААК осуществляет свою деятельность по нескольким основным направлениям: международная деятельность в странах компактного проживания диаспоры, работа на местах, работа с женщинами-представительницами абхазо-абазинского народа и с молодежью, развитие информационного портала на нескольких языках и другое.

Главная задача Конгресса - объединить всех представителей абхазо-абазинского этноса, проживающих в мире. Войти в организацию может любой представитель народа абаза из любой точки мира. Для этого необходимо заполнить онлайн Заявление на Инфопортале Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

Подробнее: https://abaza.org/kan-taniya-podvel-itogi-raboty-apparata-vaak-i-otchitalsya-o-dokhodakh-i-raskhodakh