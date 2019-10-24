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Абхазия Информ

ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 06 января 2020 10:21
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Сухум. 6 января 202. Абхазия-Информ.  Два человека погибли в результате аварии,  произошедшей рано утором в Сухуме, в районе Маяка.

"Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 06:24. Автомобиль «Лада» столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель и пассажир «Лады» погибли", - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Еще один из пассажиров легкового автомобиля и водитель автобуса доставлены в Республиканскую больницу.

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