ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ В СУХУМЕ

Сухум. 6 января 202. Абхазия-Информ. Два человека погибли в результате аварии, произошедшей рано утором в Сухуме, в районе Маяка.

"Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 06:24. Автомобиль «Лада» столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель и пассажир «Лады» погибли", - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Еще один из пассажиров легкового автомобиля и водитель автобуса доставлены в Республиканскую больницу.