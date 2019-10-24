ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ В СУХУМЕ
Новости Понедельник, 06 января 2020 10:21
Сухум. 6 января 202. Абхазия-Информ. Два человека погибли в результате аварии, произошедшей рано утором в Сухуме, в районе Маяка.
"Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 06:24. Автомобиль «Лада» столкнулся с автобусом ПАЗ. Водитель и пассажир «Лады» погибли", - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Еще один из пассажиров легкового автомобиля и водитель автобуса доставлены в Республиканскую больницу.
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