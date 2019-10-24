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Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ АНРИ МИХАЙЛОВИЧА ДЖЕРГЕНИЯ

Новости Понедельник, 06 января 2020 12:39
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СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ АНРИ МИХАЙЛОВИЧА ДЖЕРГЕНИЯ

Сухум. 6 января 2020. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с кончиной видного государственного, политического деятеля, бывшего Премьер-министра Республики Абхазия Анри Михайловича Джергения.

В состав комиссии, возглавляемой Премьер-министром Валерием Бганба, входят:

  • Аршба Д. Д. — первый Вице-премьер Республики Абхазия;
  • Зантария В. К. — советник Президента Республики Абхазия;
  • Кварчия К. В. — и.о. главы администрации г. Сухум;
  • Ладария Р. М. — глава администрации Гудаутского района;
  • Маршания З. К. — заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
  • Сангулия М. П. — заместитель Спикера Народного Собрания–Парламента Республики Абхазия;
  • Тыркба Р. Л. — заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия;
  • Чкотуа Д. А. — глава администрации села Лыхны;
  • Шинкуба А. Е. — председатель Совета старейшин Республики Абхазия».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 06 января 2020 12:55

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