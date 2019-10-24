РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ХИБЛУ ГЕРЗМАВА С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 6 января 2020. Абхазия-Информ. 6 января президент Рауль Хаджимба поздравил Народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хиблу Герзмава с юбилеем.
В поздравлении говорится:
«Уважаемая Хибла Леварсовна! Искренне поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения.
Ваша блестящая творческая биография, насыщенная триумфами, овациями, зрительской любовью и яркими событиями, вызывает искреннее восхищение.
Уникальный голос, неотразимая артистическая харизма, мощный драматический талант, красота и обаяние, трудолюбие и упорство — эти и другие удивительные качества определили Ваш статус певицы и артистки мирового масштаба.
Вас по праву можно считать культурным послом Абхазии в мире, так как для Вашего таланта не существует границ. И везде, где бы Вы ни выступали, Вы с гордостью говорите о принадлежности к абхазскому народу, к родной Абхазии.
Трудно найти слова, чтобы выразить огромную любовь к Вам нашего народа. Вы для нас — национальное достояние. Но так же трудно описать безграничную любовь российского зрителя к Вам, нашей дорогой соотечественнице.
Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» стал крупнейшим, значимым культурным событием Абхазии, известным далеко за пределами нашей страны. Благодаря таким культурным проектам заметно укрепляется положительный образ Абхазии в мире.
Пусть Ваша любовь к Абхазии, к родной Пицунде и в дальнейшем вдохновляет Вас на яркие творческие свершения.
Желаю Вам, уважаемая Хибла Леварсовна, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов».
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