ПАРТИИ «АМЦАХАРА» И «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРИЗЫВАЮТ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН ПРИЙТИ 9 ЯНВАРЯ К ЗДАНИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА.

«Нынешний режим породил конституционный беспредел и разгул преступности. Граждане не чувствуют себя в безопасности, правоохранительные органы превратились в личную гвардию Хаджимба. Раскрываются и расследуются только те преступления, которые не причинят никакого ущерба имиджу власти», - говорится в Обращении «Амцахара».

«Граждане Абхазии, наступило время встать на защиту нашей Родины. Завоеванная кровью патриотов, наша страна из-за преступной деятельности действующей власти превратилась в плохо управляемую территорию», - отмечается в Обращении «Единой Абхазии».

Сухум. 6 января 2020. Абхазия-Информ. Сегодня, 6 января, оппозиционные политические партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» выступили с обращениями, в которых подвергли резкой критике действующие власти страны.

9 января 2020 года состоится заседание Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия по жалобе кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным решение ЦИК Абхазии об итогах выборов президента.

Оппозиционные политические партии призывают неравнодушных граждан, всех тех, кому небезразлична судьба Родины собраться 9 января 2020 года в 11:00 часов на площади перед зданием верховного суда.

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ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТИЧК/ЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

9 января 2020 года состоится заседание Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия по жалобе кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным решение ЦИК Абхазии об итогах выборов президента.

Хотим еще раз отметить, что в иске Алхаса Квициниа речь не шла и не идет о том, что он выиграл выборы. Речь о том, что ни один из кандидатов не был избран Президентом по итогам голосования на выборах. Несмотря на это, в нарушение статьи 19 Закона РА «О выборах Президента РА» ЦИК признал избранным президентом Хаджимба. Исковые требования кандидата в президента Квициниа А. Верховным судом не были удовлетворены, в связи с чем это решение, как незаконное, было обжаловано в Кассационную коллегию Верховного суда РА.

Нам хорошо известно, какое давление оказывалось и оказывается на судей, рассматривавших эти заявления. Ничего для нас в этом удивительного нет, зная методы власти. Мы помним, как Хаджимба собирал весь судейский корпус страны и угрожал им лишением их льгот, понижением заработной платы и прочими карами.

Мы еще помним, как за законный и обоснованный отказ Барцыц А.В. от участия в рассмотрении вышеупомянутого иска из Парламента РА была отозвана представленная кандидатура Барцыц А.В на должность заместителя Председателя Верховного суда РА. О какой независимости судебной власти может идти речь? При всем при этом считаем, что единственным путем разрешения любого спора должен быть судебный порядок. И мы надеемся на благоразумие и приверженность только законам представителей судебной власти.

Данный судебный процесс покажет, сможем ли мы окончательно не скатиться в лоно анархии и правового нигилизма.

Без сомнения, все это происходит потому, что страной управляет нелегитимное, неизбранное Президентом лицо, о чем знают и его подчиненные чиновники. Знает и он сам.

Нынешний режим породил конституционный беспредел и разгул преступности. Граждане не чувствуют себя в безопасности, правоохранительные органы превратились в личную гвардию Хаджимба. Раскрываются и расследуются только те преступления, которые не причинят никакого ущерба имиджу власти: при наличии очень серьезных медицинских документов об отравлении лидера оппозиции, депутата парламента РА Аслана Бжания у правоохранительных органов, оказывается, не было оснований для возбуждения уголовного дела; предыдущим Генпрокурору и министру внутренних дел Хаджимба дал трёхдневный срок для раскрытия убийства трех граждан на Набережной Сухума, имевшего место 22 ноября 2019 года, что является издевательством над здравым смыслом и правоохранительными органами страны.

Обществу также неизвестно, кто понес наказание за убийство гражданина Тарба в здании МВД. А кто ответит за помилование грузинского террориста Лукава? Список подобных вопросов к Хаджимба будет длинным. Придет время и ему за все это придется ответить.

Мы уверены, что 9 января 2020 года общественность страны, неравнодушные граждане придут к зданию Верховного суда, будут внимательно следить за судебным процессом и адекватно реагировать на принятое решение Кассационной коллегией. А все наши дальнейшие действия напрямую будут зависеть от того, какое решение примет суд.

Сухум, 6 января 2020 г.

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ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» К НАРОДУ АБХАЗИИ

Граждане Абхазии, наступило время встать на защиту нашей Родины. Завоеванная кровью патриотов, наша страна из-за преступной деятельности действующей власти превратилась в плохо управляемую территорию. Здесь безбоязненно действуют наркоторговцы, похитители людей, убийцы и рекетиры.

Уже всем стало ясно, что пирамиду этой мафии возглавляет незаконно избранный президент и его охрана, а также управляемые ими преступные группировки, пользующиеся неприкосновенностью. Существовавшие в обществе подозрения в том, что к похищениям людей, убийствам, наркоторговле, незаконному помилованию террориста Лукава, убийству в здании МВД гражданина Тарба причастны сотрудники личной охраны т.н. президента теперь становятся очевидными. Также становится понятным, что в целях сохранения власти, победы на выборах Президента Абхазии был отравлен депутат Парламента, лидер оппозиции Аслан Бжания.

Политическая система нашей страны уже не пользуется доверием общества. Исполнительная власть полностью себя дискредитировала, Парламент не может принять принципиальные решения, судебная власть запятнала себя незаконным решением по иску оппозиции о признании выборов недействительными.

9 января с.г. состоится заседание следующей судебной инстанции по этому же иску. Это последняя наша надежда на то, что можно ещё добиться законного решения в нашей стране. В связи с этим призываем граждан, небезразличных к судьбе Родины собраться 9 января 2020 года в 11.00 часов на площади перед Красным мостом в г. Сухум.

6 января 2020 года.