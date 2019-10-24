УБИЙСТВО В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Как сообщает пресс-служба МВД РА, 5 января в 23 час. 40 мин. в дежурную часть Новоафонского отдела милиции поступило сообщение об обнаружении трупа на проселочной дороге в селе . Анхуа.

Сухум. 6 января 2020. Абхазия-Информ. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства Темура Ахба в селе Анхуа Гудаутского района (ч.1 ст.99 - умышленное убийство и ч.1 ст.217 - незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия УК РА).

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что в селе Анхуа Гудаутского района в период времени с 21 до 22 часов жителю г. Новый Афон Ахба Темуру Владимировичу, 1955 года рождения, из огнестрельного оружия неустановленного образца нанесено смертельное ранение в область головы.

В результате принятых оперативно-розыскных мер сотрудники Управления угрозыска МВД РА при содействии сотрудников Погрануправления ФСБ России при попытке пересечения государственной границы Республики Абхазия с Республикой Грузия утром 6 января по подозрению в совершении данного преступления задержан житель с. Анхуа Гудаутского района Аргун Роман Ладикович, 1975 года рождения.

Р. Аргун водворен в ИВС МВД РА.