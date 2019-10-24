ЗАДЕРЖАН ТРЕТИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 6 января 2020. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры г. Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя г. Сухум - Блабба Аслана Дауровича 1980 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Блабба А.Д. был задержан в г. Сухум в рамках расследования уголовного дела возбужденного прокуратурой г. Сухум по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х., Акиртава Д.Ю., имевшего место на набережной Махаджиров в г. Сухум. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блабба А.Д. избрана до 3 марта 2020 года.