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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ТРЕТИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА НАБЕРЕЖНОЙ

Новости Понедельник, 06 января 2020 22:57
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ЗАДЕРЖАН ТРЕТИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 6 января 2020. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокуратуры г. Сухум об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя г. Сухум - Блабба Аслана Дауровича 1980 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Блабба А.Д. был задержан в г. Сухум в рамках расследования уголовного дела возбужденного прокуратурой г. Сухум по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х., Акиртава Д.Ю., имевшего место на набережной Махаджиров в г. Сухум. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блабба А.Д. избрана до 3 марта 2020 года.

2 декабря 2020 года в отношении Ахалая Дато Ревазовича и 15 декабря 2019 года в отношении Ахалая Демура Ревазовича Сухумским городским судом также избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением следователя Чкадуа Эрик Юрьевич объявлен в розыск.

Как сообщалось ранее 22 ноября 2019 года прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА, по факту умышленного убийства; покушения на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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