У АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОХОДИТ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Сухум. 9 января 2020. Участники акции протеста, переместившиеся от здания Абхазского драмтеатра к зданию Администрации президента, выломали дверь бокового входа с улицы Академика Марра. Сотрудники правоохранительных органов препятствуют проникновению протестующих в здание.

В акции протеста участвует несколько сотен человек. Среди протестующих немало родственников А. Авидзба и А. Шамба убитых на Набережной Сухума 22 ноября. Они требуют скорейшего расследования дела и наказания виновных.

Протестующие требуют признать незаконными итоги президентских выборов от 8 сентября и назначить новые.