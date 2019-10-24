У АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОХОДИТ АКЦИЯ ПРОТЕСТА
Сухум. 9 января 2020. Участники акции протеста, переместившиеся от здания Абхазского драмтеатра к зданию Администрации президента, выломали дверь бокового входа с улицы Академика Марра. Сотрудники правоохранительных органов препятствуют проникновению протестующих в здание.
В акции протеста участвует несколько сотен человек. Среди протестующих немало родственников А. Авидзба и А. Шамба убитых на Набережной Сухума 22 ноября. Они требуют скорейшего расследования дела и наказания виновных.
Протестующие требуют признать незаконными итоги президентских выборов от 8 сентября и назначить новые.
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