Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Айтаира» обращается к Раулю Хаджимба с призывом сложить свои полномочия.

«Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия «Айтайра» обращается к Хаджимба Раули Джумковичу с призывом сложить свои полномочия.

Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране. В противном случае, ответственность за возможные последствия будет лежать исключительно на Вас, Раули Джумкович».

Председатель политической партии «Айтайра»

Лакербая Л.И.

г. Сухум, 9 января 2020 г.