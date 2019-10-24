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Абхазия Информ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЙТАИРА» ОБРАЩАЕТСЯ К РАУЛЮ ХАДЖИМБА С ПРИЗЫВОМ СЛОЖИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

Новости Четверг, 09 января 2020 14:24
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Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Айтаира» обращается к Раулю Хаджимба с призывом сложить свои полномочия.

«Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия   «Айтайра» обращается к Хаджимба Раули Джумковичу с призывом сложить свои полномочия.

Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране. В противном случае, ответственность за возможные последствия будет лежать исключительно на Вас, Раули Джумкович».

Председатель политической партии «Айтайра»                                                          

Лакербая Л.И.

г. Сухум, 9   января 2020 г.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2020 14:29

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