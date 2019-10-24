ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЙТАИРА» ОБРАЩАЕТСЯ К РАУЛЮ ХАДЖИМБА С ПРИЗЫВОМ СЛОЖИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Айтаира» обращается к Раулю Хаджимба с призывом сложить свои полномочия.
«Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия «Айтайра» обращается к Хаджимба Раули Джумковичу с призывом сложить свои полномочия.
Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране. В противном случае, ответственность за возможные последствия будет лежать исключительно на Вас, Раули Джумкович».
Председатель политической партии «Айтайра»
Лакербая Л.И.
г. Сухум, 9 января 2020 г.
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