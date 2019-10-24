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Абхазия Информ

СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ХОДАТАЙСТВО АДВОКАТА ИНГИ ГАБИЛАЯ ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ РОМАНА КВАРЧИЯ

Новости Четверг, 09 января 2020 15:13
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СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ХОДАТАЙСТВО АДВОКАТА ИНГИ ГАБИЛАЯ ОБ ОТВОДЕ СУДЬИ РОМАНА КВАРЧИЯ

Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ.  Суд в составе Темура Тарба и Лии Адлейба удовлетворил ходатайство адвоката Инги Габилая - представителя истца кандидата в президенты Алхаса Квициния об отводе судьи Романа Кварчия.

Судьи, удалившиеся на совещание, объявив часовой перерыв, вернулись в зал суда через два часа

Сегодня, 9 января, началось рассмотрение судом кассационной инстанции Верховного суда жалобы Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента Абхазии, сообщает сайт Верховного суда

Адвокат истца Инга Габилаиа вновь выступила с ходатайством об отводе судье Роману Кварчия, аргументируя это тем, что у последнего истек срок полномочий судьи, а дальнейшее его пребывание в должности судьи напрямую зависит от президента, а также от члена Квалификационной коллегии судей от исполнительной власти Дмитрия Шамба, который в данном судебном процессе представляет интересы Центризбиркома.

По мнению адвоката, такое положение судьи Романа Кварчия может сказаться на его позиции рассматриваемому иску.

Ввиду стихийного митинга у здания Администрации президента, сотрудники правоохранительных органов, стоявшие у здания Верховного суда, переместились к комплексу правительственных зданий.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2020 15:18

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