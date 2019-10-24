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Абхазия Информ

БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ПРЕДЛОЖИЛО ПРЕЗИДЕНТУ ХАДЖИМБА ДОБРОВОЛЬНО ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ

Новости Четверг, 09 января 2020 22:09
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БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ПРЕДЛОЖИЛО ПРЕЗИДЕНТУ ХАДЖИМБА ДОБРОВОЛЬНО ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ

Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Группа депутатов парламента подготовила проект постановления с предложением к президенту Раулю Хаджимба подать добровольно в отставку. В итоге, 19 голосами «за» принято решение о принятии этого документа. Четыре депутата проголосовали против, один воздержался.

Депутаты парламента обращаются к президенту Хаджимба  в целях сохранения стабильности в стране подать в отставку.

Текст постановления гласит: 

 "В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемым процессам и непоправимым последствиям, в целях сохранения стабильности в государстве,

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. В соответствии с частью 2 статьи 87 Регламента Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и на основании статьи 65 Конституции Республики Абхазия обратиться к Президенту Республики Абхазия Хаджимба Р.Д.   подать в отставку.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия".

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2020 23:12

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