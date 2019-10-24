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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ

Новости Четверг, 09 января 2020 23:37
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Сухум. 9 января 2020. Абхазия-ИНформ. В связи с принятием Народным Собранием  - Парламентом а постановленияоб обращении к Президенту о добровольной отставке пресс-служба Президента сделала заявление.

Текст заявления гласит: 

«Принятое Парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны.

Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам.

Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности Президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 09 января 2020 23:43

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