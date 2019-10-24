ДМИТРИЙ ДБАР: «КРОВОПРОЛИТИЯ ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Сухум. 10 января 2019. Абхазия-Инфором. «Мы хотим, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и пришли к какому-то консенсусу». Об этом заявил журналистам депутат парламента Дмитрий Дбар.
Дмитрий Дбар: «Обстановка в стране тяжелая. Люди настроены очень решительно, они готовы отстаивать свою позицию. Вчера, как вам известно, парламент высказал свое мнение по сложившейся ситуации и обратился к президенту с предложением уйти в отставку.
Те же самые требования об отставке и у тех, кто находятся у здания Администрации Президента и Парламента.
Президент заявил о том, что он за диалог, но мы этого пока не наблюдаем. Никто на нас не выходит. Мы хотим, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и пришли к какому-то консенсусу. Без этого мы приведем народ к столкновению.
В данный момент мы слышим что, что власть пытается предпринять какие-то меры, чтобы вернуться в комплекс правительственных зданий.
Но мы убеждены, что это может привести к кровопролитию. Этого нельзя допускать.
Все стороны должны четко понимать, что в первую очередь важен народ. Парламент же сейчас единственная ветвь власти, которая дееспособна и работает в штатном режиме. В данный момент единственный представитель власти в стране - это парламент».
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