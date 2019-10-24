ДМИТРИЙ ДБАР: «КРОВОПРОЛИТИЯ ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ»

Сухум. 10 января 2019. Абхазия-Инфором. «Мы хотим, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и пришли к какому-то консенсусу». Об этом заявил журналистам депутат парламента Дмитрий Дбар.

Дмитрий Дбар: «Обстановка в стране тяжелая. Люди настроены очень решительно, они готовы отстаивать свою позицию. Вчера, как вам известно, парламент высказал свое мнение по сложившейся ситуации и обратился к президенту с предложением уйти в отставку.

Те же самые требования об отставке и у тех, кто находятся у здания Администрации Президента и Парламента.