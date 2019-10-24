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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДЕЛЕГИРОВАЛА СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ СО СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА

Новости Пятница, 10 января 2020 13:14
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Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Общественная палата делегирует  Альберта Топольяна, Сократа Джинджолия, Леонида Осия и Руслана Хашиг к президенту и оппозиции "с целью урегулирования возникшего противостояния". Такое решение  было принято на сегодняшнем заседании Общественной палаты.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 10 января 2020 13:21

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