ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДЕЛЕГИРОВАЛА СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ СО СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА
Новости Пятница, 10 января 2020 13:14
Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Общественная палата делегирует Альберта Топольяна, Сократа Джинджолия, Леонида Осия и Руслана Хашиг к президенту и оппозиции "с целью урегулирования возникшего противостояния". Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Общественной палаты.
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