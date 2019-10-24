ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДЕЛЕГИРОВАЛА СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ СО СТОРОНАМИ КОНФЛИКТА

Сухум. 10 января 2020. Абхазия-Информ. Общественная палата делегирует Альберта Топольяна, Сократа Джинджолия, Леонида Осия и Руслана Хашиг к президенту и оппозиции "с целью урегулирования возникшего противостояния". Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Общественной палаты.